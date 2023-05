Mit knapp 20 Golfplätzen ist die Costa Brava für Golfer ein Eldorado. Die Flughäfen in Barcelona und Girona sorgen für eine schnelle Anbindung von / nach Deutschland. Vielseitig und abwechslungsreich und für alle Schwierigkeitsgrade reichen die Golf-Plätze an der Costa Brava und im Girineu de Girona. Ca. 10 km von Girona und keine 75 km vom Flughafen Barcelona entfernt liegt der PGA Catalunya, ein offizieller European Tour Course. Jedes Jahr werden hier Qualifizierungsturniere der European Tour ausgetragen. Deshalb überraschte es die Golfwelt, dass das Resort auf einmal in Camiral unbenannt wurde. Das geschah auf Wunsch des Eigentümers. Was das für die Zukunft bedeuten wird, wird sich zeigen!

Seit über zwölf Jahren zählt die Anlage zu den Top 100 Golfcourses in Europa. Zum Golf-Resort gehören zwei 18 Loch Golfplätze. Der Stadium Course, ausgezeichnet als bester Golfplatz Spaniens, sowie der Tour Course. Keine 200 Meter von den Abschlägen der beiden Golfplätze liegt das Melia Golf Vichy Catalan Hotel. Ein 4-Sterne Superior Hotel (eröffnet 2006, 144 Zimmer), welches mit schönen Zimmern, einem überall frei zugänglichen Wlan und einem sehr guten Frühstück aufwartet.

Golfresort Camiral aus PGA Catalunya

Wellness verwöhnte kommen hier nicht auf Ihre Kosten, da Spa und Gym eher der 3 Sterne Kategorie angehören und nicht grösser als 100 qm sind (Sauna, Dampfbad und Whirlpool). Das Golfresort war aufgrund seiner perfekten Infrastruktur, der schnellen Wege und die perfekten Trainingsmöglichkeiten (riesige Pitch- und Putt-Bereiche sowie eine große Driving Range) ein beliebtes Trainingslager für viele deutsche Golf-Clubmannschaften.

Um die Golfanlage Luxusimmobilien findet man im Bauhaus Stil Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Appartements. Ein 70qm Appartement im Golfresort Camiral lag bei etwa 220.000 €. Lesen sie auch Millionaire Golf im PGA Catalunya

Der Name PGA Golf Catalunya gibt es nicht mehr. Das Golfresort heißt jetzt Camiral.



Nummer 1 in Spanien



Clubhouse Camiral



Clubhouse Innen



Loch 11 Par 3 des Stadium Course von Camiral



#13 Green



Branding everywhere muss überall geändert werden!



Stadium Course hat viele Wasserhindernisse



Loch 3



Schnee im Hintergrund auf den Pryenäen



stadium-course-pga-costa-brava



Tour Course Camiral



Camiral Clubhouse



Clubhouse Terrasse Aussen



Stadium und Tour Course vom Camiral:

Die Fairways des Stadium Course sind malerisch von Pinien umrahmt und von vielen Wasserhindernissen durchzogen. Das erfordert in vielen Spielsituationen ein präzises Spiel. Über die 18 Loch geht es regelmäßig bergauf / bergab im hügeligen Gelände. Par 72, mit einer Länge von 6.300 Meter

Der Tour Course ist ebenfalls umrahmt von Pinien aber deutlich weniger Wasser als der Stadium Course und im Pflegezustand während unseres Aufenthalt besser, da weniger stark frequentiert als der Nummer 1 Course. Par 72, mit einer Länge von 6.050 Meter

Lage des Resort Camiral

Verkehrsmäßig attraktiv gelegen, verfügt das Resort über direkte Anbindung zu den Flughäfen Barcelona (ca. 60 Autominuten) und dem kleinen Flughafen Girona (ca. 20 Autominuten) Die Buchten der Costa Brava wie Loret de Mar liegen auch nur 15-20 Minuten entfernt. Die 1 Stunde entfernt gelegenen Pyrenäen verwöhnen auch im Frühling und Herbst mit einem Blick auf die schneebedeckten Bergspitzen.

Der exklusiv-golfen.de Reisecheck Camiral: + schnelle Anreise aus Deutschland – viele Flüge nach Barcelona + Zwei Top Golf-Kurse (Der Stadium Course mit Wasserhindernissen und Teichen gespickt ist er der Highlight Course – sehr schnelle Grüns) + Wunderschönes Clubhaus im Bauhaus Stil sowie ein großer Pro Shop + Ausgezeichnetes Frühstücks-Buffet im Hotel + für ein 4 Sterne Hotel tolle, moderne Zimmer mit gutem Wlan Weitere Aspekte welche wir nicht unerwähnt lassen wollen: Im Golf Resort ist außer einer Hotel-Bar nichts geboten daher empfiehlt es sich abends umliegende Tappas Bars oder Restaurants zu besuchen. (ca. 15 Minuten Autofahrt nach Girona) 1999 öffnete der Golf Club mit zwei Championship-Plätzen, die von der spanischen Golf-Legende Angel Gallardo und dem Ryder-Cup-Star Neil Coles konzipiert wurden. Nachdem bereits zwei Spanish Open und die European Tour Qualifying School Finals dort veranstaltet wurden, hat sich die Anlage mit den beiden Plätzen „Stadium Course“ und „Tour Course“ zum Juwel der Costa Brava Region entwickelt. Direktflüge nach Barcelona: Berlin 2 Std. 30 Min. Düsseldorf 2 Std. 10 Min. Frankfurt 2 Std. 15 Min. Hamburg 2 Std. 30 Min. München 1 Std. 55 Min. Wien 2 Std. 10 Min. Zürich 1 Std. 15 Min

Weitere Golfplätze im Umfeld von Camiral:

Golf Girona, www.golfgirona.com (miserable Webseite aber schöner, hügeliger und anspruchsvoller 18 Loch Platz)

Club de Golf Angel in Loret, Loret de Mar mit viel Blick auf Wasser

Club de Golf Costa Brava – www.golfcostabrava.com

Perlada Club de Golf

Club de Golf d´Aro

Club de Golf dde Pals

Torremirona Golf Club

Infinitum Golf mit zwei 18-Loch-Golfplätzen und einen 9-Loch-Golfplatz und einem sagenhaften Neubau-Immobilien-Projekt!