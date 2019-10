Der GOLFINO Online Store wurde kürzlich mit dem Siegel „Deutschlands Beste Online-Shops 2019“ als Gewinner in der Kategorie Golf vom Deutschen Institut für Service- Qualität ausgezeichnet. 2019 feiert das Hamburger Unternehmen dazu noch ein Jubiläum: Vor 33 Jahren war die Firmengründung. Als Strickspezialist gestartet ist das Familienunternehmen GOLFINO mittlerweile Anbieter für hochwertige komplette Outfits im Bereich Sport- und Freizeitbekleidung. Die Initialzündung für die Unternehmensgründung durch Christel und Bernd Kirsten gab der US Masters Sieg von Bernhard Langer im Jahr 1985. Das Ehepaar, sie Modedesignerin und er promovierter Volkswirt, erwies sich nicht nur auf dem Platz als absolutes Dreamteam – bis heute.

„Wir wurden zusammen mit Branchengrößen wie Zalando, Ikea, Eventim und Samsung geehrt und sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, die Ausdruck für die hohe Zufriedenheit unserer Kunden ist“, kommentiert Director E-Commerce Henning Wollesen, der den Preis für das gesamte Team und GOLFINO aus den Händen der ehemaligen Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries entgegennehmen durfte. „Es unterstreicht unsere konsequente Kundenorientierung sowie unsere Wachstumsstrategie im E-Commerce Bereich.“

Bester Onlineshop durch Verbraucher-Befragung

In einer bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und n-tv standen die Meinungen zu den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt, Versand und Rücksendung sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen im Mittelpunkt. Insgesamt knapp 40.000 Kunden bewerteten die Shops anhand von mehr als 50 Unterkriterien in diesen Leistungsbereichen. Insbesondere in den Bereichen Kundenservice und Bestell- und Zahlungsbedingungen konnte GOLFINO punkten.

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität zieht Bilanz: „Eine hohe Kundenzufriedenheit ist insbesondere in puncto Bestell- und Zahlungsbedingungen zu verzeichnen – auch die Bereiche Internetauftritt sowie Versand und Rücksendung erzielen gute Resultate.“