Limited Editions zum Masters Augusta 2024

Für das erste Major im Jahr hat Golf Pride einen ganz besonderen Golfgriff angekündigt. Fürs Masters Augusta 2024 gibt es vom MCC eine Limited Edition. Viele Golf-Profis, welche beim ersten Major starten, spielen mit einem Griff aus der MCC-Kollektion. Für Amateurgolfer gibt es den MCC Plus4™ ab dem 8. April bei ausgewählten Händlern weltweit.

80 Prozent der Profigolfer spielen mit Pride Golfgriff

In den letzten 56 Jahren wurde Golf Pride von 43 Champions gespielt, einschließlich einer beispiellosen Siegesserie von 17 aufeinanderfolgenden Siegen zwischen 1987 und 2003.

Die MCC-Kollektion von Golf Pride ist der weltweit am häufigsten verwendete Golfgriff. Dies gilt sowohl auf Amateurebene als auch auf allen professionellen Touren weltweit. Tatsächlich wird MCC von vielen Athleten auch verwendet, die am Masters Augusta 2024 teilnehmen werden. Golf Pride erwartet, dass mindestens 80% der Spieler in Augusta mit MCC in den Händen antreten werden, wobei 30% dieser Spieler mit MCC spielen.

Als solches ist dieser Griff so gestaltet, dass er das Prestige, die Überlieferung und die Mystik des Turniers hervorruft und die Erfolge von Golf Pride und MCC über die Jahre in Augusta würdigt. Wie bei allen MCC Plus4 Modellen handelt es sich um einen Hybrid-Golfgriff, der mit einem größeren unteren Handabschnitt gestaltet ist, der vier zusätzliche Wicklungen von Klebeband simuliert, um einen leichteren Griffdruck, reduzierte Spannung und erhöhte Geschwindigkeit zu fördern.

„Das erste Major-Turnier der Saison ist hier und wir sind stolz darauf, dass so viele vergangene Champions in der ruhmreichen Geschichte des Events uns vertraut haben“, sagt James Ledford, Präsident von Golf Pride. „Die Legenden, die unsere Griffe in den letzten 60 Jahren gewählt haben, sind ein Beleg für die Innovation, Qualität und Langlebigkeit unserer Marke. Der ‚The Honorary Starter‘-Golfgriff zollt der Vergangenheit Tribut, während er die moderne Technologie nutzt, die Golf Pride zur bekanntesten Griffmarke der Welt gemacht hat.“

Das limitierte Design 2024 wird sowohl in Standard- als auch in Midsize-Größe erhältlich sein. Bis zum Masters vom 11. bis 14. April 2024 ist es ja nicht mehr weit!