Dank seiner wasserfreien Formulierung mit photostabilem Filtersystem und innovativem IRA-Schutzstoff bietet der multifunktionale Pflegestick vor allem besonders exponierten Hautpartien wie Nase, Ohren, Lippen und Wangen einen hohen Schutz vor UV-Strahlung.

Phytosterolreiche Cupuacu-Butter beruhigt die UV-strapazierte Haut und hält sie geschmeidig. Vitamin E schützt vor freien Radikalen. Das praktische Taschenformat macht den Stick zum idealen Begleiter für die Golftasche. Plus: Die reichhaltige, transparente und wasserfeste Formel eignet sich auch zur Pflege der Lippen oder bietet im Winter einen hervorragenden Kälteschutz!

Wer die Produkte testen will: Seit letztem Jahr gibt es das Premium-Kosmetikstudio ‚True Care‘ gleich an drei Standorten in München. Hier kommt die neueste Technologie von Reviderm zum Einsatz. Das Beautyunternehmen aus Sauerlach bei München thematisierte als erster Beautybrand eine bakterielle Fehlbesiedelung der Haut. Deshalb steht in einem Kosmetikstudio von ‚True Care‘ auch die Hautexpertise und dermokosmetische Beratung für Sofort- und Langzeiteffekte an erster Stelle! Sonnenschutz inklusive!