Zu Ehren von „The King“ Arnold Palmer reist Rickie Fowler erneut nach Bay Hill zum Arnold Palmer Invitational mit besonderer Ausstattung an. Mit diesen limitierten Modellen hat PUMA Golf verschiedene Verkaufs- und Spendenaktionen initiiert, um aus den Erlösen die Arnold & Winnie Palmer Foundation zu unterstützen. In 2018 konnten auf diesem Weg bereits 46.000 US-Dollar für die Stiftung von Arnold Palmer generiert werden.

Rickie Fowler, Puma Golf und Arnies Army haben sich erneut zusammengeschlossen, um den legendären Arnold Palmer zu ehren. Während der gesamten Woche wird Fowler eine eigens designte PUMA Arnold Palmer P Cap und Limited Edition IGNITE PROADAPT-Schuhe tragen sowie eine COBRA x Vessel Standbag im individuellen Design mit auf die Runde nehmen. Das besondere Design spielt mit dem legendären Regenschirm-Logo, um einen der bedeutendsten Akteure des Golfsports Tribut zu zollen.

Das Golfschuh-Sondermodell schmückt der ‚tanzende Regenschirm’ an zahlreichen Stellen außen und innen. Auch wurde Palmer’s Lieblingsfarbe Pink berücksichtigt – bei der Innensohle. Diese trägt nicht nur den Regenschirm, sondern auch das berühmte Zitat von Arnold Palmer. „Ich hatte nie das Gefühl, ich habe keine Chance zu gewinnen“.

Der Golfsport und Arnold Palmer

„Arnold Palmer’s Einfluss auf den Golfsport reicht über Generationen hinaus, sagt Grant Knudson, Global Head of Product bei PUMA Golf. „Wir fühlen uns erneut geehrt, die Marke PUMA mit der Arnold & Winnie Palmer Foundation zusammen zu bringen, um dabei zu helfen, Geld und Aufmerksamkeit für die Projekte zu sammeln, die dem Ehepaar Palmer so am Herzen lagen.