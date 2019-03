Dieses Jahr eröffnen wir die Golfsaison im Zillertal mit Ski, Wein und Golf. Traditionell und zum perfekten Ausklang der Wintersaison treffen Skifahrer, begeisterte Golfer und Feinschmecker erneut auf Österreichs angesehenste Winzer. Zuerst wird auf der Piste und anschließend auf dem Grün um den heiß begehrten Sieg gekämpft. Martha Schultz, Geschäftsführerin der Schultz Gruppe und Initiatorin des Events führt dieses Jahr extra etwas für Frauen ein!

Abwechslungsreichen Genuss gibt es aber nicht nur am Berg: zum Start in das Winzer Wedelcup Wochenende wartet ein exquisites Galadinner in der Sportresidenz Zillertal****s. Chefkoch der Genußwerkstatt Willi Tillian sowie die Küchenchefs der Wedelhütte und der Kristallhütte verwöhnen die Gäste mit einem mehrgängigen Degustationsmenü.

Für die Weinbegleitung sorgen die teilnehmenden Winzer. „Wir können es kaum erwarten, wenn Anfang April der Winzer Wedelcup bereits in die 8. Runde geht. Das Zusammenspiel aus den sportlichen Aktivitäten und den kulinarischen Gaumenfreuden, das ist in dieser Form einfach einzigartig. Mit Ski, Golf und Kulinarik bieten wir unseren Gästen unvergessliche Bergmomente umgeben von der eindrucksvollen Zillertaler Bergwelt“, erklärt Martha Schultz, Geschäftsführerin der Schultz Gruppe und Initiatorin des Events. Nicht ohne Grund hat das Genuss-Event in den letzten Jahren Kultstatus erreicht und wurde zu einer festen Institution im Zillertaler Skiwinter. Ihrer Familie haben wir auch den tollen Golfplatz Uderns zu verdanken.

Dieses Jahr erfährt der Wettbewerb für alle Damen eine spannende Ergänzung: erstmalig gibt es eine eigene Winzerinnen-Wertung. Vor, zwischen und nach den sportlichen Herausforderungen treffen sich die Teilnehmer beim gemütlichen Miteinander.

Programm-Highlights des Winzer Wedelcups 2019

Donnerstag, 4. April 2019

Die Genußwerkstatt mit Willi Tillian und seinem Team bittet in der Sportresidenz Zillertal ****s zur Gala mit mehrgängigem Degustationsmenü, zubereitet von den Küchenchefs der Wedelhütte (Christian Siegele) und der Kristallhütte (Christian Hotter, Harald Malin) inkl. Weinbegleitung der teilnehmenden Winzer. Kommerzialrat Gerhard Wohlmuth vom Weingut Wohlmuth wird die Weine präsentieren (Mitglied des Gremiums im Österreichischen Weinmarketing).