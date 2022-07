World Golf Business Club: Premiere für ersten Event in Österreich

Der World Golf Business Club lädt zum Open House-Event nach Graz. Ein einzigartiges Golf und Business Event mit kulinarischen Highlights für den C-Suite Business Golfer. Zum Start dürfen auch Nichtmitglieder vom World Golf Business Club mitspielen und den neuen Club kennenlernen. Termin: 25. bis 29. September 2022! Es geht mit dem World Golf Business Club, kurzform W-Club nach Graz, in Österreich’s kulinarische Hauptstadt und Unesco Weltkulturerbe. Bei der ‚Friendly Golf Competition mit 20 Top Biz Members vom Murhof

Genuss- und Kulturhauptstadt Graz Genuss- und Kulturhauptstadt Graz Malerische Gassen, Parkanlagen wie der Planetengarten, die inspirieren und faszinieren sowie geschichtsträchtige Bauwerke, die zum Flanieren und Entdecken einladen: Das UNESCO-Weltkulturerbe Grazer Altstadt mit dem Schloss Eggenberg sucht österreichweit seinesgleichen. Kaum ein anderer Ort schafft es, die künstlerischen und architektonischen Bewegungen vergangener Jahrzehnte so harmonisch zu vereinen.

Das mit Antiquitäten und Kunstwerken dekorierte Schlossberghotel erwartet die Gäste in zentraler Lage in der historischen Innenstadt von Graz und direkt am Fuße des Schlossbergs.

World Golf Business Club

Drei 18 Loch Golfrunden stehen insgesamt auf dem Programm. Zwei Golfrunden im renommierten Golf Club Murhof sowie eine weitere Runde im Golfclub Murstätten (40 Minuten Südlich von Graz). Golf mit Business Networking Elementen, wie es manche bereits vom CEO Golf Cup kennen.

Unter allen österreichischen Golfplätzen nimmt der Murhof eine Sonderstellung ein und zählt zu den wenigen Clubs in Österreich, welche sich auch international eine Reputation aufbauen konnte. Die Murhof Gruppe betreibt in Österreich mittlerweile 21 Golfanlagen und drei Hotels.

Der Golfplatz Murstätten cirka 30 Minuten von Graz beeindruckt bereits bei der Anfahrt – ist er über eine lange Alleen-Auffahrt zu erreichen. Die Golfanlage selbst erstreckt sich rund um einen 14 ha großen See. Neben dem 18-Loch-Championship-Course und dem 9-Loch-Südkurs verfügt der GC Gut Murstätten auch über eines der modernsten Trainings- und Servicecenter Europas.

Ansprechpartner: Frau Evelyn Gruber!