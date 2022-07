Die weltbesten Golferinnen versammeln sich gerade wieder (21. bis 24. Juli 2022) in der spektakulären Umgebung der französischen Gemeinde Évian-les-Bains am Genfer See, um die Amundi Evian Championship zu bestreiten. Das einzige Damen-Major, das in Kontinental-Europa ausgetragen wird. Rolex ist seit mehr als 20 Jahren Partner der Veranstaltung.

Zwischen den unberührten Ufern des Genfer Sees und den majestätischen Gipfeln der Alpen gelegen, schmiegt sich der Golfcourse perfekt in die Landschaft ein. Seit mehr als einem halben Jahrhundert unterstützt der Schweizer Uhrenhersteller den Golfsport. In St. Andrews ist Rolex bereits seit über 50 Jahren bei den golfenden Herren aktiv. Seit über 40 Jahren besteht aber auch schon die Partnerschaft zwischen der Uhrenmarke und der Ladies Professional Golf Association (LPGA).

Preisgelderhöhung im Damengolf

Insgesamt steht 2022 ein Turnier-Preisgeld von 6,5 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Davon wir 1 Million US-Dollar an die Gewinnerin vergeben. Dazu gibt es einen weiteren ganz besonderen Preis. ‚The Prize for a Better Tomorrow – presented by Rolex‘. Hier werden Initiativen im Zusammenhang mit dem Frauengolf gewürdigt, die einen positiven gesellschaftlichen Einfluss haben. Im Jahr 2019 erhielt Rolex Testimonial Lorena Ochoa, ehemalige Nummer 1 der Welt und zweifache Major-Gewinnerin, den diesen Preis für ihre ehrenamtliche Arbeit. So unterstützt sie benachteiligte Kinder in ihrer Heimat Mexiko, was kaum einer weiß. Wir sind schon gespannt, welche Profigolferin 2022 diesen besonderen Preis erhält.

Teilnehmende CHAMPIONS

Zu den Gewinnern des Majorturniers Amundi Evian Championship gehört zum Beispiel Lydia Ko. 2015, im Alter von nur 18 Jahren, gewann die in Korea geborene Neuseeländerin mit sechs Schlägen Vorsprung und war damit die jüngste Frau, die eine Major-Meisterschaft gewann. Ko holte diesen Sieg mit der damals niedrigsten Abschlussrunde in einem Major der Frauen. Anfang dieses Jahres senkte sie diese Marke von 63 auf 62, als sie bei The Chevron Championship Zweite wurde.

ROLEX TESTIMONEE WINNERS OF THE AMUNDI EVIAN CHAMPIONSHIP

Annika Sörenstam (2000, 2002) noch unter damaligen Turnier-Namen ‚The Evian Masters‘

Lydia Ko (2015)

Anna Nordqvist (2017)