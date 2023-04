Spanier Jon Rahm gewinnt Augusta Masters

Anfang der Masters Woche posierte der spanische Profigolfer Jon Rahm wie Bernhard Langer – beide Markenbotschafter von Mercedes – noch vor einem automobilen Kunstwerk. Bernhard Langer scheiterte am Cut. Jon Rahm ließ sich am Schlusstag seine Leaderboard-Position auf Platz 1 nicht mehr nehmen! 2023 gab es mit 18 Mio. das höchste Preisgeld in der Geschichte des Turniers. Allein mit drei Millionen geht Sieger Rahm nach Hause, welcher damit bereits seinen vierten Sieg in 2023 feierte!

Gemeinsam mit Brooks Koepka ging der Spanier Rahm in die Finalrunde. Koepka gelang ein Comeback, aber auf Platz 2 war es fast schon wie 2019, wo Tiger Woods noch einmal beim Masters siegte. 2023 schaffte Woods zwar den Cut, musste aber wegen Schmerzen aufgeben. Die US-Kommentatoren fragten sich des öfteren, warum Tiger bei solchen Schmerzen überhaupt noch antreten würde.

Historischer Sieg für Spanier

Bis dato holten sich drei spanische Profigolfer das ‚grüne‘ Jacket. Einer von ihnen – José Maria Olazabal, welcher als Mentor von Rahm auch hinter dem Grün No. 18 auf ihn wartete. Emotionaler machte es die Familie von Rahm, denn seine Frau kam aufs Geen mit den beiden Kindern. Einen seiner Söhne nahm Rahm gleich auf den Arm und ging mit ihm gemeinsam den Weg zum Clubhouse.

Der zweite spanische Masters-Sieger war Rahm’s Idol und auch einer der Gründe, warum Rahm mit Golf anfing: Severiano ‚Seve‘ Ballesteros, welcher leider viel zu früh im Jahre 2011 gestorben, nachdem zwei Gehirntumore ihm 2008 diagnostiziert wurden. Er gehörte zu den ‚Big Five‘, welche auch den Ryder Cup konkurrenzfähig machten. Jon Rahm wird sicherlich im September in Italien auch eine Schlüsselposition einnehmen. Rahm’s Vorbild Ballesteros hatte am 9. April Geburtstag und am 9. April 2023 holte sich sein Landsmann das ‚Green Jacket‘!

Augusta 2023 – Die wichtigsten Fakten

Bemerkenswert auch die Leistung von Fred Couples, der es mit 63 Jahren als ältester Spieler der Geschichte geschafft hatte, den Cut zu meistern. Dabei brach der Turniersieger von 1992 den Rekord von Bernhard Langer um knapp vier Monate. Das Turnier schloss Couples auf Platz 50 ab. Sowohl der Amerikaner als auch Langer hatten angekündigt, im kommenden Jahr erneut antreten zu wollen.

Bevor die dritte Runde des Masters am Sonntagmorgen fortgesetzt wurde, zog Tiger Woods seinen Start zurück und gab verletzungsbedingt auf. Eine Eisenplatte in seinem Fuß ist komplett entzündet. Mit dem 23. geschafften Cut in Folge beim Turnier im Osten Georgias stellte er den Rekord von Couples und Gary Player ein und hat im kommenden Jahr die Chance, diese Serie weiter auszubauen.