Second Life für Golfbälle: DP World Container in München Eichenried

Das Logistikunternehmen DP World, Titelpartner der DP World Tour, hat einen speziellen Transportcontainer entwickelt. Dieser reist im Rahmen der DP World Tour zu verschiedenen Veranstaltungen, wo er gebrauchte und nicht mehr benötigte Golfbälle sammelt. Am Ende der Saison spendet DP World jeden gesammelten Ball an verschiedene Organisationen, die sich für den Golfsport an der Basis einsetzen. In dieser Hinsicht möchte das Unternehmen die Sportart weltweit fördern und die nächste Generation von Tour-Stars unterstützen.

In dieser Woche können deutsche Golf-Fans bei den BMW International Open, die vom 23. bis 26. Juni im Golfclub München-Eichenried stattfinden, den Container besuchen und ihre Golfbälle spenden. Mit dieser Golfball-Spende nimmt man automatisch an einem Gewinnspiel teil. Einer der Preise: Eine Reise zur DP World Tour Championship in Dubai im Jahr 2023. Man kann seine Golfbälle während der Öffnungszeiten des Fan Villages spenden.

Second Life für Golfbälle

Der sechs Meter lange Container ist mit der Track & Trace-Technologie von DP World ausgestattet, die es dem Unternehmen ermöglicht, den Standort des Containers jederzeit zu bestimmen und seine Reise überall auf der Welt zu verfolgen. Eine Technologie, welche auch bei Lieferungen längst zum Einsatz kommen.

DP World Tour Teilnehmer Marcel Siem über die Aktion

„Den Golfsport einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, ist wichtig, um das Spiel zu fördern und die DP World Tour-Stars von morgen zu entdecken. Der Golfball-Container von DP World ist eine gute Initiative, die den gebrauchten Golfbällen durch Basisprojekte ein zweites Leben schenkt und unserem Sport eine bessere Zukunft ermöglicht. Es ist schön, den Golfball-Container hier bei den BMW International Open zu sehen – er macht sich gut im Fan Village. Ich möchte die Fans ermutigen, einen oder zwei gebrauchte Golfbälle mitzubringen und für diesen guten Zweck zu spenden.“

Bereits Anfang des Monats verriet Marcel Siem, dass er CO2-neutral Golf spielt. Dieses Sport-Stars teeten zu Beginn der Turnierwoche in Eichenried auf!