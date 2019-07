Corporate Golf in einer neuen Dimension! Immobilien-Unternehmer Steffen Göpel lud zum zwölften Mal zum Charity-Golf nach Leipzig. Mittlerweile die größte Golf-Benefizveranstaltung Deutschlands. VIPs aus ganz Deutschland kamen zum Golfen und zum Feiern extra in die Sachsenhauptstadt. Mit dem Ergebnis einer Rekord-Spendensumme! Ob es an den prominenten Auktions-Moderatoren lag? Immerhin holte sich Göpel Schlagerstar Florian Silbereisen, den FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner und Schirmherr Burkhard Jung (Oberbürgermeister der Stadt Leipzig) mit auf die Bühne! Ein Gemälde vom Leipziger Ausnahmekünstler Neo Rauch wurde sogar für 750.000 € versteigert! Und ein paar prominente Damen schnupperten Golf!

Was für ein Erfolg. Leipzigs Immobilienkönig Göpel, welcher sich 2015 als Vorstand seiner Firma zurückgezogen hatte, lud zum Golf. Mehr als 40 Prominente waren tagsüber beim Golfspielen auf der Anlage des Golf- und Country-Clubs Leipzig in Machern und am Abend bei der Spendengala zu Gast. Darunter Jan Josef Liefers, Anna Loos, Katarina Witt, Florian Silbereisen, Uschi Glas, Fußball-Nationalspieler Timo Werner, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Wolfgang Stumph, Ralf Rangnick, Heinz Hoenig und Christian Lindner. Das musikalische Highlight bot Chartstürmer Adel Tawil mit einem Live-Konzert. Bis zum Morgengrauen tanzten die Gäste zur Live-Musik von Natascha Whright, Alfred McCrary und Dee von den Weather Girls.

Prominente im Schnupperkurs

Am Vormittag spielten 96 Teilnehmer in 24 Flights den sportlichen Part im Golf- und Country Club Leipzig. Als Sieger wurde Frank Kampe (Markkleeberg) mit 27 Bruttopunkten gekürt. In der Nettoklasse A siegte Matthias Bethmann (Leipzig) in der Kategorie B ließ sich Roger Knispel (Halle) feiern und in der Nettoklasse C gewann wie im letzten Jahr auch RB Leipzig Spieler Stefan Ilsanker.

Die beste Leistung im prominent besetzten Schnupperkurs (u.a. mit Kati Witt, Gerit Kling, Suzanne von Borsody, Wolfgang Stumph, Heinz Hoenig und Christian Lindner) zeigte Claudia Fleischer vor Christian Lindner und Wolfram Becker den Plätzen zwei und drei.

Die Wohltätigkeitserlöse ergaben sich aus den Spenden der rund 400 Ehrengäste und einer exklusiven Versteigerung im Ballsaal des Hotels The Westin Leipzig. Ein Privatkonzert mit Popstar Alice Merton ging für 90.000 Euro an die Höchstbietenden. Zudem versteigerten Influencerin Cathy Hummels und RTL-Reporterin Franca Lehfeldt (kam mit Freund und FDP-Chef Christian Lindner) eine Werbefläche auf ihren Laufshirts für die diesjährige Teilnahme am New-York-Marathon für 100.000 Euro.

Vier prominente Moderatoren

Schlagerstar Florian Silbereisen, FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner, Schirmherr Burkhard Jung (Oberbürgermeister der Stadt Leipzig) und Steffen Göpel leiteten gemeinsam die Versteigerung. Diese brachte über 1,181 Millionen Euro von der Gesamt-Spendensumme ein. Insgesamt wurden 2,2 Millionen Euro an Spendengeldern für karitative Kindereinrichtungen eingenommen. Die Spenden gehen ohne Abzüge u.a. an die Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig, das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig, brotZeit e. V. und die Ralf Rangnick Stiftung.

Den höchsten Betrag erzielte das viel diskutierte Gemälde „Der Anbräuner“ von Neo Rauch. Das Werk wechselte für 750.000 Euro den Besitzer. Mit dem diesjährigen Ergebnis wurde der gesamte Spendenbetrag der Veranstaltung seit der Premiere im Jahr 2008 auf 13,85 Millionen Euro erhöht.

Weitere Gäste bei der größten Golf-Benefizveranstaltung Deutschlands

Eagles Charity Golf Mitglied und Boxstar Axel Schulz, Schauspielerin Uschi Glas. Komponist Harold Faltermeyer. Schauspielerin Andrea Kathrin Loewig, Simone Thomalla.

