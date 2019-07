Big Bang auf dem Golfplatz: Hublot Golf Cup Tour startete in München

Hublot engagiert sich in vielen Sportarten, neben Fußball (bis vor kurzem auch Sponsor des FC Bayern München) schlägt die Schweizer Uhrenmarke jetzt mehr im Golf auf. Spieler wie Justin Rose, Dustin Johnson sind zwei der bekanntesten Tour Profis, welche die Hublot High Tech längst am Armgelenk tragen. München war auf jeden Fall Start-Ort der weltweiten Hublot Golf Cup Tour!

Die Premiere des Golf Cup in Strasslach wurde groß gefeiert. Der Store Manager der Münchner Marken-Boutique aus der Maximilianstrasse Fabian Köhler war in jeder Hinsicht sportlicher Gastgeber. Mit Single Handicap spielte er an Loch 1 mit jedem Flight einen Abschlag und stellte dabei die Details der neuen Hublot Golf Uhr den Spielern vor.

Hublot hat sich mit dem weltbesten Golfer Dustin Johnson zusammengetan und das bestehende Manufakturwerk UNICO mit Funktionen für Golfer ergänzt. Das Uhrwerk MHUB1580 ermöglicht es Golfern, die Anzahl der Schläge pro Loch zu zählen. Damit gibt diese auf dem Ziffernblatt eine Gesamtübersicht aller Schläge aus.

Mal keine digitale Golfuhr

Die Golf-Uhr mit mechanischem Uhrwerk besticht durch ihr ultra leichtes Gewicht (unter 100 Gramm). Für die sportliche Performance bietet sie ganz besondere Displayanzeigen. Das Gehäuse der Big Bang UNICO Golf besteht aus Texalium®, einem innovativen und exklusiv von Hublot verwendeten Material. Das Band ist an die Lederoptik eines Golfhandschuhes angelehnt. 2017 hat Dustin Johnson den Prototypen der Uhr bereits getestet!

Wie bereits beim Wochen zuvor stattfinden CEO Golf Cup in Strasslach überzeugte der Platz mit super schnellen Grüns und einem Top Zustand. Highlight der Siegerehrung war die Übergabe einer Hublot Wanduhr an die Brutto Sieger bei den Damen und Herren.