Der Cascades Golf & Country Club in Soma Bay, Ägypten, wurde im Jahr 1998 eröffnet. Entworfen vom berühmten Golfspieler Gary Player, gilt er als einer der besten Golfplätze in Ägypten und bietet spektakuläre Ausblicke auf das Rote Meer sowie herausfordernde Spielbahnen für Golfer aller Niveaus. In den letzten Jahren hat Somabay Golf nicht nur hart daran gearbeitet, seine Vision vom Ausbau seiner Golf-Facilities mit dem Thema Umweltschutz in Einklang zu bringen. Auch als Ganzjahres-Golf-Destination kommt jetzt besonders in den unerträglich heißen Sommermonaten die neue ShortGameArea mit einem Kurzplatz zum Zug, wo man bis Mitternacht Golfspielen kann.

Soma Bay: Zur besten Golfdestination Afrikas geworden

Somabay Golf hatte zwar schon immer einen Par 3 Challenge Course, im Jahr 2019 entschloss sich die Destination jedoch dazu, den Platz neu zu erfinden: Der neue Par3 Challenge Course von Tim Lobb und James Edwards im Rahmen der Nachhaltigkeitsvision von Somabay entworfen und gebaut.

Der neu angelegte Short Course mit 9 Löchern stellt eine wichtige Ergänzung zu den bereits bestehenden Golfeinrichtungen und dem berühmten Gary Player Course The Cascades Golf dar. Der Par3-Course bietet ein herausragendes Golferlebnis auf tollen gepflegten Rasen, bei einer Spielzeit von ca. einer Stunde. Im Herzen der Somabay Academy gelegen bietet der Platz Golfern aller Spielstärken die Möglichkeit, zu üben und ihr Spiel zu verbessern, oder einfach ganz entspannt neun Löcher unter dem Sternenhimmel zu spielen.

Der Par 3 Course ist mit Flutlicht ausgestattet und ist im Sommer von 7 Uhr bis 24 Uhr, im Winter von 7 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.

Golftraining bis Mitternacht

Die doppelendige Driving Range ist über 270 Meter lang und verfügt über Abschlagplätze an beiden Enden, sowie spezielle Bereiche, die für Kurzspielfähigkeiten wie Chipping, Putting und Bunker Shots vorgesehen sind. An beiden Enden besteht die Möglichkeit auf der hochwertigen Rasenfläche oder oder auf Übungsmatten abzuschlagen. Um das Übungserlebnis zu verbessern, verfügt der Platz zudem über Zielgrüns, Bunker und strategisch platzierte Entfernungsmarkierungen. Die Driving Range ist mit Flutlicht ausgestattet und wird im Sommer von 7 Uhr bis 24 Uhr, im Winter von 7 Uhr bis 22 Uhr betrieben.

Short Game Zone – Scoring Arena

Die neue Short Game Zone – Scoring Arena, ist sagenhafte 5.000 Quadratmeter groß und bietet 27 verschiedene ‚Zonen‘, in denen jeder erdenkliche Schlag geübt und perfektioniert werden kann. Die visionäre Anlage ist eine Oase für kreatives Golftraining und spiegelt die Exzellenz und den Einfallsreichtum des Architekten-Duos James Edwards und Timm Lobb wider. Die Arena ist nicht nur Übungsplatz, sondern zugleich dynamische Mehrzweckanlage, in der Spieler aller Spielstärken die grenzenlosen Möglichkeiten für ihr kurzes Spiel erkunden können. Die Scoring Arena ist mit Flutlicht ausgestattet ist im Sommer bis Mitternacht geöffnet.

Umweltbewusste Entwicklung

In den letzten Jahren hat Soma Bay Golf den Ausbau der Golf-Facilities mit dem Thema Umweltschutz verbunden. So wurde die Grasart Paspalum Platinum verwendet, welche für ihre Salzverträglichkeit und hohe Hitzeresistenz bekannt ist. Diese ermöglichte es, den Wasserverbrauch stark zu reduzieren. Durch innovative Wasserinstallationen gedeiht der Rasen des Golfplatzes zudem durch die Verwendung von recyceltem Wasser.

Es gibt hier fünf exklusive Hotels und Resorts, traumhafte Strände und kristallklares Wasser. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Lufthansa, Egypt Air und Condor ist Soma Bay aus Europa einfach zu erreichen.