56 Golfer in 28 Teams haben in Australien beim Golf Weltcup aufgeteet! Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer und Maximilian Kieffer haben beim World Cup in Australien nicht brilliert. Mit Platz 26 können sie nicht zufrieden sein!



Thomas Detry (l) und Thomas Pieters knien neben der Trophäe, nachdem sie den Golf World Cup gewonnen haben. Foto: Mark Dadswell/AAP

Das Duo aus Mettmann und Düsseldorf lag mit einem Gesamtergebnis von 290 Schlägen (2 über Par) nach vier Runden 25 Schläge hinter den siegreichen Belgiern Thomas Pieters und Thomas Detry. Bei dem mit sieben Millionen Dollar dotierten Wettbewerb im Metropolitan Golf Club waren 28 Teams am Start.

Die Belgier gewannen mit 3 Schlägen Vorsprung vor Gastgeber Australien und Mexiko. Ryder Cup Hero Ian Poulter erreichte mit Teamkollegen Tyrrell Hatton den 8. Platz.

World Cup History

Der Sieg von Thomas Pieters und Thomas Detry ist der erste in der belgischen Geschichte des Golf Weltcup.

Bis 2000 wurde das Event von den amerikanischen Spielern dominiert: 46-mal wurde das Turnier ausgetragen, 23-mal gewannen die USA. Deutschland konnte in der Geschichte des World Cups bisher zweimal triumphieren. 1990 gewann Golf-Idol Bernhard Langer gemeinsam mit dem Hamburger Torsten Gideon. Sechzehn Jahre später siegte der Anhausener erneut, diesmal an der Seite des Ratingers Marcel Siem.

Text: dpa/Philip Appelmann