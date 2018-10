Berlin (dpa) – Golf-Veteran Bernhard Langer ist auch mit 61 Jahren noch in Top-Form und überrascht sich damit bisweilen selbst. Golfen ab 60 und dass in der Weltspitze geht nur bei dieser Sportart. Auf seiner Auftaktrunde beim Turnier der PGA-Senioren-Tour in Cary setzte der gebürtige Anhausener neue Maßstäbe! Am Freitag (Ortszeit) gelang ihm das Kunststück, auf den letzten zehn Löchern neun Birdies zu spielen. Damit blieb er einen Schlag unter dem vorgesehenen Platzstandard zu bleiben.

«Das war ziemlich erstaunlich. Ich glaube nicht, dass ich das jemals zuvor geschafft habe», sagte Bernhard Langer nach seiner 62er-Auftaktrunde.

Die erste offizielle Nummer eins der Welt (1986) führt das Turnier im US-Bundesstaat North Carolina gemeinsam mit den Amerikanern Gene Sauers und Tom Lehmann nach dem ersten Tag an. Immer wenn Langer auf der US-Senioren-Tour bisher eine 62-Runde gespielt hatte, gewann er anschließend auch die jeweilige Veranstaltung – vier Mal war das bislang der Fall. Der in Florida lebende Langer hat auf der Champions-Tour bisher 37 Turniere gewonnen und Preisgelder von mehr als 26 Millionen US-Dollar eingespielt.