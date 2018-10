Es gibt Golf-Accessoires, welche essentiell sind und es gibt einige Accessoires, die sind reiner Luxus. Aber alle unterstützen unser Golfspiel. Putten ist Score-entscheidend und deshalb war es für uns wichtig als erstes das Puttinggrün anzusteuern!

Aus einem Stück präzisionsgefräst unterstützt die dreifach Linienführung das zielgenaue Ausrichten. Das wird speziell durch die rote Visierlinie und die matte, blendfreie Kopf-Kontur erreicht. Die gerillte Schlagfläche intensiviert den Ballkontakt und bewirkt einen gut in der Distanz dosierbaren geraden Roll des Balls.

Der Jumbo-Puttergriff liegt gut in der Hand und man muss sich für den Puttergriff nicht ’so verbiegen‘. Im Video seht Ihr die drei Ausführungen: Als Mallet Putter mit großem nach hinten auslaufenden Schläferkopf, als Half-mallet Putter und als Blade Putter mit extra schmalem Schlägerkopf. Die Griffe gibt es derzeit in 12 Farbvarianten.

Welche Golfaccessoires man im Video sieht:

JuCad Tablet Ⓓ

An dem JuCad Tablet können 3 Bälle, 8 Tees (Holz- und Kunststofftees), 1 Bleistift, der Golfhandschuh, das Telefon, evtl. eine Fernsteuerung, das Schlägertuch, die GPS-Halterung oder der Zigarrenhalter befestigt werden. Für alle JuCad Modelle geeignet. Das Tablet hat vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum das Schutzrecht Registered Design erhalten. Preis: ca. 150 €

JuCad Golfbag Bag Sportlight

Das JuCad Bag Sportlight ist für Golfer, die den sportlichen Look lieben. Mit den geräumigen Außentaschen ist dieses superleichte Bag ein echtes Platzwunder und bietet Stauraum für alles, was man auf der Golfrunde benötigt. Mit nützlichen Details wie einer kleinen, abnehmbaren Tasche für Wertsachen wie Smartphone und Portemonnaie, die praktische Schirmhalterung oder dem integrierten Stiftefach. Der abnehmbare, gepolsterte Tragegurt mit Karabinerhaken ist in der Länge individuell einstellbar und bietet die Möglichkeit, das Bag bei Bedarf einfach und bequem zu tragen. Das Bag Sportlight ist in vier trendigen Designs erhältlich. Weitere Golfbags, die funktional sind und Spaß machen!

Auch die Golf-Schirme haben alle etwas Besonderes

Der JuCad Schirm ist extra leicht und extra groß. Er schützt vor Regen oder Sonne und bringt auch bei schlechtem Wetter Farbe ins Spiel. Ausgestattet mit Schirmstift und Windsicherung, lässt er sich problemlos an der Griffstange des Caddys aufstecken. Eine separate Schirmhalterung wird nicht benötigt. Der JuCad Schirm wird einfach auf den Caddy aufgesteckt und kann bei leichtem Wind mit einem Gummiband an der Griffstange fixiert werden. Eine elegante und komfortable Lösung. Ab sofort gibt es den Schirm auch mit Öffnungs-Automatik. Einfach per Knopfdruck in Windeseile zu öffnen. Preis: 100 €

Der Golf-Schirm in quadratischer Form und windproof- Funktion bietet einen extra Windschutz auf der Runde. Mit Schirmstift zur Befestigung am JuCad Caddy. Preis: 95 €. Alle JuCad Schirme sind auch mit einem praktischen Teleskopsystem erhältlich, das eine 15 cm stufenlose Verlängerung des Schirmschaftes ermöglicht. Somit können auch große Golfer aufrecht und entspannt unter dem Schirm stehen. Verschiedene Farben, 125 €

Titan Golfersitz

Der Titan-Golfersitz mit wetterbeständiger Sitzfläche lässt sich leicht am JuCad Caddy anbringen und ist jederzeit griffbereit. Auf Wunsch auch mit Namensgravur erhältlich. Lieferung in Nylon-Transporttasche. ca. 290 €

Teleskop-Ballangel

Dank der leichten JuCad Teleskop-Ballangel aus hochwertigem Edelstahl können Sie auch Golfbälle zurückholen, die andernfalls unerreichbar in einem Hindernis liegen. Mit weichem JuCad Jumbo-Griff und sehr kleinem Packmaß für ein sicheres und praktisches Handling. Stufenlos verstellbar, 7-fach ausziehbar. Länge: bis 2 m. Preis: 25 €

JuCad Puttingmatte

Mit extra langer, gepolsterter Lauffläche und automatischem Ballrücklauf kann man im Büro oder daheim perfekt das Putten üben! Preis: ca. 80 €

Aschenbecher

Der JuCad Aschenbecher wird aus Titan handgefertigt und einfach an das Golfbag gesteckt. Optional mit Namensgravur erhältlich. Preis: ca. 80 €

Zigarren- und Zigarettenhalter für die Golfrunde

Eleganter und stilvoller JuCad Halter aus satiniertem Edelstahl für Zigarren und Zigaretten. Komfortabel mit nur einer Hand bedienbar, passend für alle JuCad Caddys. Art.-Nr. JZH, EUR 80,-

Magnethalter für Smartphones und GPS-Geräte

Man kann sein Smartphone zur Nutzung des GPS-Systems ganz einfach am Caddy befestigen. Preis: 60 €

USB-Ladegerät

Das Ladekabel mit USB-Anschlussbuchse sorgt für Stromzufuhr während der kompletten Golfrunde. Smartphones, GPS-Systeme/Uhren oder Distanzmesser können problemlos am JuCad Powerpack aufgeladen werden. Preis: ca. 120 € mit Magnet- oder Steckverbindung.

Um das Hauptaccessoire nicht zu vergessen: Die Elektrocarts von JuCad erleichtern unser Golfspiel! Bereits zwei Preise, etliche Innovationen und ein leichtes Handling zeichnen den neuen ‚Ghost‘ aus Limburg aus!