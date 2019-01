Der erste internationale Titel für DeChambeau sowie ein “W” für ONE Length

Herzogenaurach (28. Januar 2019) – Es ist der erste internationale Titel von COBRA PUMA GOLF-Athlet Bryson DeChambeau. Mit einer glänzenden Finalrunde von 64 Schlägen und sieben Schlägen Vorsprung gewinnt DeChambeau die 30. Omega Dubai Desert Classic im Jubiläumsjahr. Es ist der zweite Sieg mit dem neuen F9 Speedback Driver, sein erster internationaler Titel und der sechste Sieg seiner Profikarriere. Fünf davon holte er in den letzten acht Monaten, niemand gewann öfter in diesem Zeitraum! Zudem ist es sein vierter Sieg innerhalb der letzten neun Starts. Eine beeindruckende Statistik, nicht nur für Bryson DeChambeau, sondern auch für das ONE Length Konzept. Denn neben dem neuen Speedback Driver hat er nach wie vor die COBRA Forged ONE Length Eisen im Bag. Darüber hinaus war DeChambeau von Kopf bis Fuß in PUMA Golf gekleidet, inklusive seiner PRWADAPT Leather Golfschuhe.

Neuer Driver in DeChambeaus Tasche

Der F9 Speedback Driver besticht durch die Kombination einer sehr aerodynamischen Schlägerkopfform mit einem sehr niedrigen Schwerpunkt. Die sogenannte SPEEDBACK Technologie von COBRA setzt damit neue Maßstäbe im Golfschlägerbau. Die aerodynamische Form, gepaart mit der ausgefeilten Gewichtsstruktur in der Sohle erhöht die Schlägerkopfgeschwindigkeit und behält gleichzeitig einen extrem niedrigen, tiefen Schwerpunkt. Dadurch kann die Schwungenergie sehr effizient auf den Ball übertragen werden. Darüber hinaus wird durch den Einsatz einer CNC-präzisionsgefrästen Schlagfläche – voll automatisiert hergestellt – ein dünneres Schlagflächendesign ermöglicht, das eine Erhöhung der Ballgeschwindigkeit im Vergleich zu einer traditionell hergestellten, handpolierten Schlagfläche erreicht. Diese Technologien verschmelzen zu der ultimativen Formel für Geschwindigkeit und extreme Länge.

In the Bag

Driver: King F9 SPEEDBACK 9°, 43″

Hölzer: KING LTD 3/4, 14.5°, 43″ | F8+ Baffler 5, 17.5°, 41”