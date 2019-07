148. British Open 2019: Ganz Deutschland schaut auf einen Regensburger

Portrush (dpa) – Die British Open gehört zu den vier wichtigsten Golf-Turnieren des Jahres. Es ist das vierte Major der Saison und das einzige, das nicht in den USA ausgespielt wird. Die 148. Auflage findet ab diesem Donnerstag im Royal Portrush Golf Club in Nordirland statt.



Einer der Siegesanwärter bei den 148. British Open: Golf-Superstar Tiger Woods. Foto: Niall Carson/PA Wire

Für Tiger Woods gibt es wichtigere Dinge als Golf. «Nein, das war es noch nie», antwortete der 15-malige Major-Sieger aus den USA am Dienstag auf der Pressekonferenz vor der British Open im nordirischen Portrush. «Golf war ein Teil meines Lebens, etwas, das ich fast mein ganzes Leben lang gemacht habe, aber es war nie das Wichtigste in meinem Leben. Mama und Papa und meine Kinder waren die wichtigsten Dinge in meinem Leben. Das hat sich nicht geändert.»

Woods will von diesem Donnerstag an im Royal Portrush Golf Club seinen 16. Major-Titel gewinnen. Sein Spiel sei aber noch nicht ganz da, wo er es gerne hätte, verriet die langjährige Nummer eins der Welt. «Ich hatte heute eine gute Einheit auf der Trainingsanlage. Morgen brauche ich noch eine. Ich hoffe, es reicht dann, um bereit zu sein.»

Kurzüberblick über The British Open

DIE TURNIERGESCHICHTE

Die British Open ist eines der ältesten Golf-Turniere der Welt. Im Jahr 1860 wurde die erste Open Championship im Prestwick Golf Club an der schottischen Westküste ausgespielt. Willie Park Senior siegte und erhielt einen Gürtel als Trophäe. Von 1872 an bekam der Gewinner die Claret Jug überreicht. Am häufigsten gewann der Brite Harry Vardon die British Open – sechsmal zwischen 1896 und 1914.

DIE TROPHÄE

Die Claret Jug ist eine silberne Weinkaraffe und neben dem Grünen Jackett beim US-Masters in Augusta sowie dem Ryder-Cup-Pokal die berühmteste Trophäe im Golfsport. Wie es mal los ging!

DER GOLFPLATZ

Der Royal Portrush Golf Club liegt an der nordirischen Küste – knapp eine Autostunde nördlich der Hauptstadt Belfast. Der Par-71-Kurs ist ein typischer sogenannter Links-Platz am Meer. Tiefe Sandbunker und dichtes Rough an den Seiten der Spielbahnen machen den Profis das Leben schwer. Kommt auch noch stürmischer Wind dazu, wird es für alle extrem schwierig.

DER TITELVERTEIDIGER

Francesco Molinari gewann 2018 im schottischen Carnoustie seinen ersten Major-Titel. Der Italiener hatte am Ende zwei Schläge Vorsprung auf Rory McIlroy (Nordirland), Justin Rose (England) sowie auf die US-Amerikaner Kevin Kisner und Xander Schauffele (teet dieses Jahr auch beim Turnier Porsche European Open auf!)

DIE FAVORITEN

Neben Titelverteidiger Molinari werden vor allem der Weltranglisten-Erste und viermalige Major-Champion Brooks Koepka aus den USA sowie die US-Stars Dustin Johnson und Tiger Woods als Sieger gehandelt. Auch Nordirlands Golfstar Rory McIlroy werden bei seinem Heimspiel große Chancen eingeräumt.

Ein Regensburger am Start

Matthias Schmid qualifizierte sich als Amateur-Europameister für die British Open. Bei Nachwuchs-Hoffnung Schmid herrscht eine ganz andere Gefühlslage vor: Er fiebert seinem Premieren-Auftritt bei einem Major-Turnier entgegen. «Ich möchte mit Tiger und Rory trainieren, sie sind meine Helden! Natürlich werde ich versuchen, gut zu spielen, aber gleichzeitig ist eine große Ehre», sagte Schmid, der in den USA an der Universität von Louisville studiert.

Das Ticket für die British Open sicherte sich der gebürtige Regensburger mit dem Triumph bei der Amateur-EM Ende Juni in Österreich. Mit dem EM-Titel ist Schmid in bester Gesellschaft: Auch Europas Ryder-Cup-Helden Rory McIlroy und Sergio Garcia gewannen in ihrer frühen Karriere diesen Titel.

Bundestrainer Ulli Eckhardt, der als damaliger Stützpunkttrainer in Bayern den achtjährigen «Matti» trainierte, ist von dem jungen Schmid beeindruckt. «Hätte man mir damals gesagt, dass dieser Knirps einmal Einzeleuropameister wird und die gesamte Elite des Welt-Amateurgolfsports schlägt, hätte ich das wahrscheinlich nicht geglaubt. Es ist wirklich eine tolle Geschichte, und es freut mich wahnsinnig für ihn.»