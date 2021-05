Golf und Kultur bekommt 2021 im Tölzer Land eine Adresse! Das Kloster Beuerberg liegt in unmittelbarer Nähe zum Golfclub Beuerberg und zeigt in Ausstellungen, Führungen und Workshops Themen wie die Vision eines guten Lebens. Auch nachhaltiges Wirtschaften sind damals wie heute aktueller denn je und werden in der prächtigen barocken Anlage am Hochufer der Loisach spannend aufbereitet. Das Augustinerchorherrenstift wurde 1121 von den Rittern von Iringsburg gestiftet, das Klosterdorf Beuerberg hat bis heute seinen eigenen Charme bewahrt. Wer also im Golfclub Beuerberg eine Golfrunde einplant, sollte sich auch das Kloster Beuerberg nicht entgehen lassen!

Neben prächtigen Klöstern und Kirchen punktet das Tölzer Land, welches sich vom Starnberger See bis zur Tiroler Grenze erstreckt, mit einer unverwechselbaren Voralpenlandschaft. Aussichtsberge, Seen, Moore, die beiden Flüsse Isar und Loisach sowie zahlreiche Bilderbuchorte und traumhafte Golfplätze! Direkt an der prächtigen barocken Klosteranlage Beuerberg etwa, die sich seit dem 17. Jahrhundert nur wenig verändert hat, startet eine zehn Kilometer lange leichte Wanderung. Vorbei am Gasthaus & Pension „Zur Mühle“, wo die Loisach gestaut wird, geht es durch Wiesenlandschaft zum Golfplatz Beuerberg.

Der 18 Loch-Platz bietet einen unverbauten Blick auf 400 Kilometer Alpenkette. Lieber ein bisschen Kunst gefällig? Dann empfiehlt sich die Kastler-Kunst-Meile im Eurasburger Ortsteil Happerg. Sie zeigt an der langjährigen Wohn- und Wirkungsstätte des Bildhauers Hans Kastler (1931 – 2016) die bekanntesten Großplastiken aus Bronze, Marmor, Sandstein und Edelstahl.

Exerzitien vor oder nach dem Golfspiel

Wem der Alltag zu viel wird, dem bietet der Salesianer Pater Dr. Boekholt im Kloster Benediktbeuern eine besondere Auszeit in Form von (Einzel-)Exerzitien an. Wahlweise im wunderschönen, barocken Klosterareal vor der Kulisse von Benediktenwand und Herzogstand. Oder auch auf ausgedehnten Streifzügen durch die intakte Natur des Tölzer Landes. www.toelzer-land.de/auszeiten

Golf und Kultur on/off Kloster Beuerberg

Dr. Johanna Eder, Teil des Kuratorenteams vom Diözesanmuseum, erklärt die Kloster Beuerberg-Ausstellung so: „Grundsätzliches Thema der Ausstellung ‚Kommune 1121 – Visionen eines anderen Lebens‘ ist die These, dass religiöse Gemeinschaften eine facettenreiche und prägende Rolle einnehmen. Das bezieht sich nicht nur auf die Ordensangehörigen selbst, sondern auch auf die Landschaften in der Nähe des Klosters und die dort ansässige Bevölkerung, die von den Ordensbrüdern geistig geführt wurde.“

Die Augustinerchorherren beeinflussten Alltagsleben, Wirtschaftsweise und Bildung. Die Ausstellung lässt uns in das damalige Leben in der Gemeinschaft eintauchen, zeigt Ideale und positive Effekte wie Persönlichkeitsbildung, aber auch Brüche: etwa die teilweise fehlende „Ordenszucht“ und die endgültige Auflösung im Zuge der Säkularisation 1803.

Besonderes Highlight der Ausstellung sind bisher unbekannte und unveröffentlichte Briefe eines der letzten Augustinerchorherren Bonifaz Urban im Austausch mit Erzherzogin Sophie, der Schwiegermutter der Kaiserin Sissi. Dabei kommt so manches spannende Detail über Sissis und Franz‘ Liebe ans Licht.

„Gerade jetzt, wo die Zeiten nicht Nähe, sondern Abstand fordern, gehen wir Fragen nach einem Leben in Gemeinschaft nach“, so Dr. Eder. „Welche Werte, Potentiale und Ideale tragen eine Gemeinschaft, wo stoßen Menschen dabei auch an ihre Grenzen?“

Ausstellung Kommune 1121 – Visionen eines anderen Lebens

Die Ausstellung im Kloster Beuerberg bei Eurasburg ist voraussichtlich ab 22. Mai von Mittwoch bis Sonntag und an den Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt regulär sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Eine Dauerkarte gibt es für 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.