Das Jahr neigt sich dem Ende zu – und somit auch die Golfsaison! Doch für die Prominenten, darunter zahlreiche Mitglieder des „EAGLES Charity Golf Club e.V.“ gab es zum Abschluss noch einmal ein Höhepunkt. Für golfende VIPs wie Franz Beckenbauer, Elmar Wepper, Heinz Hoenig, Mariella Ahrens oder Joachim Llambi (zeigte seine neue Frau an seiner Seite) ging es statt zur BAMBI-Verleihung zum Golfen nach Griechenland.

Sie reisten zum Jahresende ins traumhafte Costa Navarino Resort in Griechenland. Dort wurde der „Costa Navarino EAGLES Präsidenten Cup“ ausgetragen. Allerdings hat ihnen das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, drei Tage lang war Dauerregen. Aber für Golfer gibt es ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!

Trotzdem wurden tagsüber fleißig Bälle eingelocht. Am Abend sammelten die Gäste Spenden für verschiedene Benefiz-Organisationen. Franz Beckenbauer durfte z.B. am Freitagabend einen Scheck in Höhe von 75.000 Euro für seine „Franz Beckenbauer Stiftung“, die benachteiligten und unverschuldet in Not geratenen Menschen hilft, entgegen nehmen.

Franz Beckenbauer: 60 Jahre FC Bayern, 25 Jahre Eagles

„Der EAGLES Golf Club ist eine wunderbare Einrichtung. Dank Frank Fleschenberg kommen hier die unterschiedlichsten Persönlichkeiten aus allen gesellschaftlichen Richtungen zusammen. Alle setzen sich mit ihrer Kraft gemeinsam für sozial Schwächere ein. Es gibt nix Schöneres“, lobte der „Kaiser“.

Franz Beckenbauer war mit seiner Frau Heidi gekommen – trotz randvollem Terminkalender. Er flog einen Tag früher als die anderen, bereits am Samstag, wieder zurück: „Ich werde in München für meine 60-Jährige Mitgliedschaft beim FC Bayern geehrt. Ich bin damals mit 13 Jahren beim FCB eingetreten“, erzählte der „Kaiser“, der blendend gelaunt war – auch ohne Kaiserwetter …

Gleich zwei Sondermaschinen brachten die Teilnehmer ins herrliche „Costa Navarino Resort“ mit Private Residenzen in der griechischen Provinz Messenien am südwestlichen Peleponnes. Diese waren voll beladen mit Prominenz aus Sport, Wirtschaft und Showgeschäft.

Wann teet endlich Barack Obama mit auf?

Wie im Vorjahr war auch Dr. Auma Obama, die Schwester von Barack Obama, unter den Gästen und Golfern: „Die EAGLES haben für meine Stiftung „Sauti Kuu“ schon so viel Gutes getan, hier in Griechenland im Vorjahr und jüngst im Juli in Kenia bei meiner Charity-Veranstaltung, bei der auch mein Bruder anwesend war.

Erst 2017 traf Frank Fleschenberg persönlich auf Obama, wo viele nun darauf hoffeten, dass der US-Ex-Präsident mal beim Präsidenten-Cup aufteen würde! Sie hatte aber für die Auktion ein handsigniertes Buch von Barack Obama mitgebracht.

Schon zum vierten Mal ging der EAGLES Präsidenten Cup im Costa Navarino Resort über die Bühne. Alleine die beiden Top-Hotels und die beiden 18 Loch Golfplätze „The Dunes Course“ und „The Bay Course“ sind Highlight genug. Zwei neue Golfplätze sind bereits in Arbeit!

Eagles Präsidenten Golf Cup: Gäste ohne HCP

Auch alle Nicht-Golfer hatten bei der Veranstaltung ihren Spaß. Z.B. die Schauspielerinnen Simone Thomalla, Sonja Kirchberger, Gesine Cukrowski, Mariella Ahrens und Susan Sideropoulos sowie die Meise-Zwillinge Julia und Nina Meise.

