Golf spielen rund um die Uhr: Die legendären ‚White Nights‘ von Gorki Golf

St. Petersburg, das Venedig des Nordens, gilt als eine der schönsten Städte der Welt. Von 1924 bis 1991 hieß die Stadt Leningrad, welche mit fünf Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Russlands ist. Seit 2015 gibt es 50 km von der City den ersten 18-Loch-Platz in der Oblast Leningrad, wie die Region um die Stadt heißt. Das Gorki Golf & Resort bietet Golf rund um die Uhr bei den „Gorki White Nights"!

Gorki Golf: Top 100 Golfplätze Europas

Der 6.560 m (Par 72) lange Championship Course ist dank fünf unterschiedlicher Abschläge für alle Spielstärken geeignet. Von den schwarzen Abschlägen stellt er auch für Profis eine echte Herausforderung dar. Der Platz stammt aus der Feder des bekannten finnischen Golfplatz-Architekten Lasse Pekka Tilander, der in fünf Ländern bisher zwanzig Plätze entwarf. Darunter so bekannte wie die Pärnu Bay Golf Links in Estland und Sand Valley Golf in Polen. Der ehemalige Amateur-Nationalspieler und PGA-Professional Tilander beschreibt ‚Gorki Park‘ als „Inland Links Course“ mit breiten Fairways und großen Bunkern. Der Platz wurde 2018 bei den World Golf Awards als bester Platz Russlands ausgezeichnet. Mittlerweile reiht er sich unter den Top 100 Golfplätzen Europas ein.

Eine großzügige Driving Range, Putting- und Pitching-Grün und drei Übungslöcher ergänzen das Golf-Angebot. Im Clubhaus findet man nicht nur einen gut ausgestatten ProShop, sondern auch einen Konferenzsaal und ein Kinder-Spielzimmer. Im Restaurant, das russische und internationale Küche anbietet, gibt es zwei Terrassen, mit herrlichen Ausblicken auf das 9. und 18. Loch.

Wunderbarer Spa im Golfhotel

Seit im Juni 2019 im Hotel das Spa mit einem offenen Swimming Pool, Freiluft-Jacuzzi, finnischer Sauna und russischem Dampfbad sowie Massage-Räumen eröffnet wurde, bietet das Gorki Golf & Resort auch ideale Bedingungen, um sich nach dem Golf-Marathon zu entspannen. Mit dem 4-Sterne-Hotel (26 Standardzimmer, 4 Familienzimmer und zwei luxuriöse Suiten) ist es das einzige Golfresort in der Oblast Leningrad, wie die Region um die Stadt an der Mündung der Neva in die Ostsee nach dem alten Namen (1921 bis 1991) der Stadt noch immer heißt.

Gorki Golf White Nights

Seit Eröffnung des Platzes werden die „Gorki White Nights“, ein Turnier-Marathon über 24 Stunden ausgetragen. Es kämpfen jeweils Herrenteams mit drei Spielern oder Damen- bzw. Junioren-Teams mit je zwei Spielern um den Sieg. Mehr als hundert Golfer treffen sich jedes Jahr zu diesem Highlight im Turnierkalender des Gorki Golf & Resorts. 2020 musste das geplante Turnier wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Aber schon jetzt laufen die Planungen für die „Gorki White Nights“ im Jahr 2021. Es soll am 26.und 27. Juni 2021 stattfinden.

Traditionell werden alle Gäste mit Brot und Salz begrüßt, wie es seit Jahrhunderten in Russland Tradition ist. Es gibt zudem ein typisch russisches Beiprogramm sowie russische Küche im großzügigen zweistöckigen Clubhaus. Und für die Teilnehmer findet noch ein ganz besonderer Wettbewerb statt. Ausgezeichnet wird das am elegantesten und originellst gekleidete Team. Im Vorjahr siegte damit das „Husaren-Team“, das die traditionellen Uniformen der leichten Kavallerie aus längst vergangenen Zeiten trug.

Das Gorki Golf & Resort organisiert auch komplette Golfreisen nach St. Petersburg mit Ausflügen und Führungen in die Stadt sowie alle Transfers vom Flughafen. Auch Startzeiten und Transfers zu anderen Plätzen der Region wie den Peterhof Golf Club, Mill Creek Golf Club oder den Strawberry Fields Golf Club werden organisiert. Seit 1. Oktober 2019 entfällt die bisher relativ zeitaufwendige Beantragung von Visa für die Region St. Petersburg. Seitdem kann man per Internet schnell und leicht ein E-Visa beantragen.