Das Mikroklima im Schweizer Ticino macht Golfen gerade in der Nebensaison zum Highlight. Der Golf Club Patriziale Ascona (1928 eröffnet) liegt in direkter Nachbarschaft des Hotels. Seit Opening 1986 sind das 5-Sterne-Hotel und der Golfplatz zwei Pflicht-Adressen für Golfer im Tessin. Die 3-tägige Hotel-Kur ‚Ayurveda kennenlernen‘ gibt einen guten Einblick in die jahrtausendealte Gesundheitspraxis, welche Golfer sich zunutze machen können, um zum Beispiel dem Energietief auf der Runde vorzubeugen! Für das hoteleigene Restaurant ‚Hide & Seek‘ vergibt die Internetgemeinde die besten Bewertungen! Auch die ayurvedischen Gerichte sind abwechslungsreich und einige Ernährungsmythen lösen sich hier sehr schnell auf!

Das einzigartige Mikroklima in Ticino, dem italienischsprachigen Kanton in der Südschweiz, erlaubt es Golfern, auch im Spätherbst noch bei einem warmen und milden Wetter zu golfen. 2021 wird die Hotel-Saison im März 2021 beginnen. Golf kann man eigentlich den ganzen Winter hindurch auf Sommergrüns spielen. (Achtung im Golf Principale wird eine neue Bewässerungsanlage mit 30 Meter tiefem Brunnen gebaut, so dass über den Winter / Frühjahr nur noch 9 Loch bespielbar sind)

Mit einer Lage am Ufers des Maggiore Sees und den prachtvollen Alpen im Hintergrund fühlt sich der Golf Club sehr privat an, auch wenn er inzwischen von der Stadt Ascona verwaltet wird. Der bereits 1928 eröffnete Platz (damals noch mit neun Löchern) wurde so beliebt, dass er mit der Hilfe der angesehenen Golfplatzarchitekten Harry Colt und Charles Alison auf 18 Löcher (Par 70) erweitert wurde.

Golf und Ayurveda

Es ist ein klassischer, von Bäumen umsäumter Golfpark. Die Löcher 16 (par-4) und 17 (par-3) liegen dabei direkt neben dem malerischen See, welcher heuer leider über die Ufer getreten war und die Löcher deshalb zwei Wochen nicht bespielbar waren. Im Oktober hat man von dem Hochwasser bereits nichts mehr gesehen.

Die Greenfee liegt unter der Woche bei 130 CHF (etwa 120 €) und 150 CHF (etwa 138€) am Wochenende und an Feiertagen. Doch Hotelgäste erhalten 10 Prozent Ermäßigung. Man kann bequem über PC Caddy seine Startzeit reservieren oder überlässt die Reservierung dem Hotel-Concierge. Wir empfehlen die morgendliche Yoga-Stunde im Giardino :-) dann schwingt es sich auf der Golfrunde erfahrungsgemäß noch viel besser.

Wurde noch vor einigen Jahren der Golfurlaub mit Golf, Golf und Golf geplant, stehen jetzt andere Kombinationen auf der Agenda. Zum Beispiel Golf und Kultur oder Golf und Gesundheit. Für das Tessin trifft zum Glück beides zu.

Hotel-Restaurant ‚Hide & Seek‘

Gut essen gehen ist in der DNA von Golfern verankert, doch wer sich auf ‚Golf und Ayurveda‘ einlässt, sollte es durchaus riskieren, drei Tage lang sich auch ayurvedisch zu ernähren. Das Hotel macht es einem jedenfalls einfach. Das Restaurant hat die Karte noch übersichtlicher gemacht, indem man über entsprechende Symbole sofort weiß, ob die Gerichte glutenfrei, vegetarisch, laktosefrei oder ayurvedisch sind.

In der speziellen 3-Tage-Kur ‚Ayurveda kennenlernen‘ liegt auch auf die Küche ein besonderes Augenmerk. Ohne großes Hintergrundwissen können Ernährungsregeln direkt in die Praxis umgesetzt werden. Ein Beispiel: Statt Schnaps sollte man nach einem üppigen Essen einen Kräutertee bevorzugen. Dieser hilft der Verdauung und hemmt diese nicht wie es Alkohol tut. Golfer sind ja bekanntlich beratungsresistent, deshalb haben wir von der Züricher Universität eine Studie dazu verlinkt! Doch Ayurveda sollte man nicht nur auf das Essen reduzieren. Alles über das Programm findet man sehr übersichtlich auf der Giardino-Hotelseite!