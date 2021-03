Ca. fünf Auto-Minuten vom Euro Airport Basel-Mulhouse entfernt ist in den letzten Jahren mit Golf Saint Apollinaire zwar das größte Golfresort bei Basel entstanden. Neben den 2 x 18 Hole Championship Courses (‚Tree Garden Course‘ und ‚Fruit Garden Course‘) verfügt Golf Saint Apollinaire über einen 9 Hole Executive Course. Das Besondere: Hier teet man inmitten der ehemaligen Obstgärten des Zisterzienser Klosters auf. Auch die besondere Clubhouse-Architektur wird dem Golfspiel auf historischem Gelände gerecht!

Es gibt zwei Orte auf einem Golfplatz, wo sich Golfer besonders gerne aufhalten. Einer davon ist das natürlich das Clubhaus, was bei Golf Saint Apollinaire ein prägendes Clubhaus ist! Die Dimensionen des sehr präsenten Gebäudes mit grossen gedeckten Terrassen und eindrücklichen Panoramafenstern kann man auf den Bilder nur erahnen.

Neben den Umkleide- mit Member-Bereich gibt es einen großen ProShop und ein exklusives Restaurant ‚Das Refektorium‘. Nach einer Golfrunde lädt die stilvolle Lounge zum Entspannen ein. Für den golferischen Fortschritt und den gekonnten Abschlag wurden direkt neben dem Clubhaus grosszügige Übungsanlagen mit Driving Range, unzähligen Rasenabschlagflächen, gedeckten Abschlagplätzen, Pitching- und Chipping Area sowie Putting Greens angelegt. Auf dem Academy Gelände befinden sich ausserdem zwei vollausgestattete Teaching Studios mit modernsten Trainings- und Analysetools.

Die beiden Meisterschaftsplätze

Nebst dem Tree Garden Course, der geschickt in das bestehende Waldmassiv gelegt wurde und für spannende Ein- und Ausblicke auf dem 18 Hole Championship Course, Par 72 sorgt, bietet der Fruit Garden Course weitere 18 Holes.

Der 18 Hole Championship Fruit Garden Course, Par 72, mit insgesamt 6.808 Meter Länge zeigt von den längsten Abschlägen seinen Turnier Charakter. Dank den fünf stark gestaffelten Abschlagsboxen bietet er auch für Genussgolfer eine entspannte Golfrunde von den Front Tees. Jede Spielbahn hat ihren ganz eigenen unverkennbaren Charakter und Spielwitz.

Die grossen spielbestimmenden Wasserhindernisse und Bunker sorgen für eine spannende Golfrunde in den ehemaligen Obstgärten des Zisterzienser Klosters. Neben den 2 x 18 Hole Championship Courses verfügt das Resort über einen 9 Hole Executive Course. Vom Short Game Training bis hin zur schnellen After-Work Runde ist er ein wichtiges Element im umfassenden Angebot von Golf Saint Apollinaire und dient auch der Academy als Trainingsgelände. Damit setzt das neue Golfresort (Frühjahr 2020 eröffnet) auch in der Juniorenförderung neue Massstäbe in der Region Basel.

Adresse GOLF SAINT APOLLINAIRE



F-68220 Folgensbourg, Tel. +41 61 205 65 65, golf-basel.com