Das ehemalige Jesuitenkloster aus dem 18. Jahrhundert, welches behutsam zum 5-Sterne-Boutique-Hotel umgestaltet wurde, liegt am Fuße der Serra de Tramuntana, umgeben von uralten Olivenbäumen, Zitrusplantagen und Weinbergen. Renommierte Golfclubs wie Alcanada, Pollensa, Capdepera und Canyamel sind nur wenige Minuten mit dem Auto entfernt. Das Son Brull Hotel & Spa ist noch bis 21. November 2021 geöffnet. Dann geht es am 11. Februar 2022 in die neue Golfsaison! Für beide Zeitfenster hat das Hotel ein spezielles Golf-Package aufgelegt!

Die Golf-Saison im milden Klima Mallorcas ausklingen lassen? Mit Temperaturen um die 20 Grad, durchschnittlich sieben Sonnenstunden pro Tag und einige der schönsten Golfplätze Mallorcas vor der Tür geht das ‚easy‘.

Das ehemalige Jesuitenkloster aus dem 18. Jahrhundert, umgeben von Weinbergen und altem Baumbestand, ist nicht nur ein Geheimtipp auf der Insel. Das Gourmet-Restaurant 365 mit Chefkoch Andreu Segura gilt als das beste Bio-Restaurant der Insel gilt. Mit Zutaten aus dem eigenen Garten oder der nächsten Umgebung geben den Ton an.

Suiten Zuwachs @ Son Brull Hotel & Spa

Erweitert wurde das Haus vergangenes Jahr durch vier elegante Villa Suiten mit privatem Pool und Garten. Im Bild oben sieht man sehr gut, dass diese links auf dem Weg zum Kloster liegen.

Wer nach dem Golfen Entspannung sucht, findet sie im Spa mit Saunen, Dampfbad und Hydrotherapiebecken. Dieser Bereich wurde auch neu gestaltet. Daneben stehen im Hotel ein eigener Tennisplatz, der beheizte Außenpool sowie zahlreiche malerische Spazier-, Bike- und Wanderrouten in der Umgebung bereit.

Für Golfer gibt es spezielle Übernachtungs-Pakete mit Dinner, Greenfee, Mietwagen. Aber auch Themen wie Detox, Rennrad, u.v.m. stehen auf dem Programm! Preise beginnen ab 3 bis 6 Nächste ab 2.038 €.

Im Youtube-Film sieht man sehr schön die einzigartige Lage des Hotels:

SON BRULL, Crta. Palma – Pollença PM 220, Km 49’8

Pollença · Mallorca · España

Tel. +34 971 53 53 53, info@sonbrull.com

Mallorca ist doch immer eine Reise wert!