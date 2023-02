Costa Navarino Golf: Exklusiver Golf-HotSpot in Griechenland

Golfer auf der ganzen Welt sind immer auf der Suche nach neuen Plätzen, die ihre Fähigkeiten herausfordern und einen immer an die Grenzen des eigenen Spiels bringen. Der Costa Navarino Golf in Griechenland ist ein solches Ziel. Costa Navarino liegt in der Region Messinia im Südwesten des Peloponnes und ist ein Paradies für Golfer. Mit seinen atemberaubenden Aussichten, dem anspruchsvollen Gelände und den luxuriösen Annehmlichkeiten ist er der perfekte Ort zum Abschlagen.

Einführung in Costa Navarino Golf

Der Costa Navarino Golfplatz ist Teil des luxuriösen Costa Navarino Resorts. Es handelt sich um eine Anlage von Weltklasse, welche zwei 18-Loch-Meisterschaftsplätze bietet, den Dunes Course und den Bay Course. Der Dunes Course ist ein Golfplatz im Links-Stil, der vom berühmten Golfarchitekten Robert Trent Jones II entworfen wurde. Er liegt in einem wunderschönen Tal, umgeben von sanften Hügeln und einem atemberaubenden Blick auf das Ionische Meer. Der Bay Course ist eher traditionell angelegt und bietet eine einzigartige Herausforderung für Golfer.