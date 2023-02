Best dressed Golfer? Wenn Ikonen die Golfmode beeinflussen!

Die AP-Kollektion 2023 ist eine Hommage an den Menschen Arnold Palmer und verwendet Motive aus drei Bereichen seines Lebens – der Pilot, der Golfstar (‚the KING‘) und die Ikone. In diese Bereich fallen neben dem Regenschirm natürlich auch sein Flugzeug, was auf einem Polo geprintet ist!

Die PUMA Golf x Arnold Palmer Kollektion besteht aus Bekleidung, Schuhen und Accessoires, welche alle von Arnold Palmers Vermächtnis auf und abseits des Golfplatzes inspiriert wurden. Würde die größte Stilikone des Golfsports die Sachen auch heute tragen? Puma und Arnold Palmer Enterprises sagen ja.

Das weltberühmte Regenschirm-Logo von Arnold Palmer ist weltbekannt. Jetzt ist es Zeit für eine dezente Version des ikonischen Regenschirm-Logos. Dazu gesellen sich Kakteen und Palmen, die Palmer’s Liebe zu Palm Springs und der Wüste widerspiegeln, sowie Tees, Golfschläger und Fahnenstangen und nicht zuletzt Zitronen und Teebeutel, die für den Arnold Palmer Drink stehen. Bunt ist generell die Mode 2023.

Best dressed Golfer

Um Arnold Palmer gebührend zu ehren, wurde eine Palette von kräftigen Farben ausgewählt. Z.B. Tropical Aqua, Pale Pink oder Lake Blue.

„Wir haben während des Designprozesses der AP-Kollektion eng mit dem Arnold Palmer Team zusammengearbeitet“, sagt Chris MacNeill, Team Head, PLM – Golf Apparel & Accessories, PUMA Golf. „Das Ziel war es, Modelle zu entwerfen, die die Essenz von Arnold Palmers Leben auf und abseits des Golfplatzes einfangen, und zwar mit einer Farbpalette und hochwertigen Materialien, die seine Fans ansprechen und die seinen Stil und Lebensfreude bewundern. Jedes Modell der PUMA Golf x Arnold Palmer Collection, besitzt Designqualitäten, von denen wir glauben, dass Mr. Palmer sie persönlich schätzen würde.“

Die AP Golfmode ist ab sofort verfügbar. Das teuerste Teil ist die Latrobe Hose (ca. 99,95 €). Das AP Cloudspun Palmer’s Place Polo liegt bei ca. 94,95 € und das günstigste It-Piece ist eine Golfcap für ca. 39,95€

Natürlich mußten wir auch ChatGPT fragen, wer als best gekleideter Golfer gilt. Witzigerweise wird Rickie Fowler genannt, welcher auch mit Puma eine Golfmoden-Kollektion entwickelt hat. Auch er ist für sein buntes Outfit bekannt.

Die KI sagt uns, dass der Titel ‚am besten gekleideter Golfer‘ relativ subjektiv ist und je nach persönlichen Vorlieben und Stilen variiert. ‚Golfer, die oft für ihren Modegeschmack gelobt werden, sind Justin Rose, Ian Poulter und Tommy Fleetwood. Jeder dieser Golfer hat einen einzigartigen Stil. Dieser spiegelt ihre Persönlichkeit und ihren Geschmack wider. Außerdem überschreiten sie oft die Grenzen der traditionellen Golfbekleidung. Ihre Outfits sind jedenfalls kreativ und auffällig!‘ Chat GPT hat recht :-)