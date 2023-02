Neun Monate lang bekam das Steigenberger Golf Resort El Gouna von Mai 2022 bis Februar 2023 das umfangreichste Makeover in seiner Geschichte. Neben optimierter Ausstattung und überarbeiteten Design-Elementen gibt es jetzt ein neues, japanisches Restaurant (jetzt insgesamt vier im Golfresort). Die Mischung aus lässigem Luxus und einem hervorragenden 18-Loch-Golfplatz macht das Steigenberger Golf Resort El Gouna zum Reiseziel am Roten Meer.

El Gouna – so gar nicht ägyptisch

Von München nach El Gouna dauert der Direktflug 4,15 Stunden. Ohne Jetlag kann man noch am Reisetag am Abschlag stehen. Kein Wunder, dass immer mehr Deutsche El Gouna empfehlen und dabei erwähnen, dass man den Urlaub hier gar nicht mit dem Rest von Ägypten vergleichen kann. Das Steigenberger kann man durchaus mit seinen deutschen Dependancen vergleichen.

Die Sportmöglichkeiten sind in der seit 1998 vom ägyptisch-montenegrischen Unternehmer Samih Sawiris entwickelten Reisedestination El Gouna schier unendlich. Mit seinen kilometerlangen Sandstränden und sehenswerten Lagunen kann man neben Golfen auf Safaritouren, Reit- und Bootsausflüge bis hin zu Tauchen, Schnorcheln und Kitesurfen gehen.

Besonders Familien finden deshalb hier ihr Urlaubsglück, geht jeder tagsüber seinem Hobby nach, um sich dann gemeinsam zum Dinner wieder zu treffen. In vier Restaurants findet man genug Abwechslung.

Steigenberger Golf Resort El Gouna steht für europäische Qualität

Zwischen tropischen Gärten und türkisblauen Lagunen findet man insgesamt 268 Zimmer und Suiten, die mit eleganter Einrichtung sowie hinsichtlich Ausstattung, Größe und Komfort Maßstäbe setzen.

In gleich vier Restaurants kredenzt das ägyptische Steigenberger einheimische Spezialitäten über internationale Klassiker bis hin zu knackigen Bowls und Salaten. Im Restaurant Fairways genießen die Gäste regelmäßig wechselnde Themenbüfetts, während im Restaurant La Rotisserie á la carte bestellt werden kann. Auf der Lagoon Terrasse werden hauptsächlich leichte Snacks und Light Lunch serviert.

Drei Bar-Bistros für Golfer

Mit der Wiedereröffnung des Hotels gibt es auch ein neues japanisches Restaurant. HARUMAKI versprüht fernöstlichen Charme und weiß mit japanischer Küche zu überzeugen. Gleich fünf verschiedene Bars stehen für Golfer zur Auswahl. Sie ist die Lobby-Bar der Treffpunkt für alle, welche am Hole 19 einen grandiosen Blick über Pooldeck und Lagune genießen wollen.

In der direkt an den Golfkurs angeschlossenen Green Bar gibt es neben kühlen Getränken auch leckere Kleinigkeiten. Die Golf View Bar befindet sich in bester Lage direkt am Pool und in der Beach Bar schließlich werden leckere Cocktails kredenzt, bis die Sonne über dem roten Meer untergeht.

Durch ein aktuelles „dine around“ Special können Gäste des Steigenberger Golf Resort auch in den Restaurants anderer Hotels in El Gouna im Rahmen ihrer gebuchten Halbpension essen gehen. Damit dürften auch Skeptiker überzeugt sein, denn viele mögen nicht den Gedanken, nur an ein Hotel gebunden zu sein!

Über El Gouna generell



Die Stadt und Feriendestination El Gouna liegt 25 Kilometer nördlich von Hurghada, wo der internationale Flughafen ist. Direkt am Roten Meer gelegen bietet die Stadt zehn Kilometer Strand. Unternehmer Sawiris hat ähnlich wie Andermatt das Gebiet entwickelt. Seit 1998 sind hier eine Vielzahl an Geschäften, Restaurants, Clubs, Cafés und über 19 Hotels in unterschiedlichen Kategorien entstanden.