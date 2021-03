Wittelsbacher Golfclub holt sich Challenge Tour Event

Die Challenge Tour kommt nach sechs Jahren Deutschland-Abstinenz nach Bayern zurück. Vom 9. bis 12. September 2021 wird das Profievent für Nachwuchsgolfer im Wittelsbacher Golfclub stattfinden. In Zeiten der Pandemie kann man im Moment noch nicht sagen, ob Zuschauer live vor Ort sein dürfen! Der Vertrag mit der European Tour wurde bis Ende 2023 geschlossen! Profigolfer wurde auf der Martin Kaymer Challenge Tour entdeckt! Allerdings macht der Name ‚German Challenge powered by VcG‘ viel Werbung für clubfreie Golfer. Für Golfclubs sind Mitgliedschaften gerade in solchen Zeiten, wo Greenfeespieler eingeschränkt spielen können, überlebensnotwendig!

Nördlich von München gelegen, zwischen Ingolstadt und Neuburg an der Donau, gehört der 18 Loch-Parkland-Kurs zu den sportlichsten Herausforderungen Deutschlands. Auch aus diesem Grund ist der Wittelsbacher Golfclub ein erprobter Austragungsort hochklassiger Turniere und war unter anderem achtmal Gastgeber der Internationalen Amateurmeisterschaften von Deutschland.

„Wir wollen als Partner des Turniers den Platz in bestmöglicher Qualität präsentieren, dem Veranstalter-Team mit maximaler Tatkraft zur Seite stehen und allen mit unserer großen Herzlichkeit begegnen“, sagt Korbinian Kofler, Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs. „Aus meiner langjährigen Erfahrung mit Events auf der European Tour kenne ich das Vorbereitungsszenario in puncto Greenkeeping, Course-Setup und Infrastruktur. Hier gilt es die Anforderungen mit größtem Einsatz zu erfüllen und im besten Falle zu überraschen.“

‚Joint Venture‘ für das Profievent German Challenge powered by VcG

Der Wittelsbacher Golfclub tritt damit dem „Joint Venture“ der deutschen Golf-Dachverbände bei. Dazu gehören: DGV, PGA of Germany, die Deutsche Golf Sport GmbH (DGS) sowie als Powering Partner und Hauptfinanzier die Vereinigung clubfreier Golfspieler (VcG) zum „Jo. Damit erfüllen sie sich den lang gehegten Wunsch eines Challenge Tour Turniers auf deutschem Boden und die German Challenge powered by VcG schließt die Wettkampflücke zwischen Pro Golf Tour und European Tour – und erweitert damit die Aufstiegsmöglichkeiten für deutsche Nachwuchsgolfer.

Zuschauer für den Golfsport während der Pandemie?