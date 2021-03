Golf-Clubhaus: Exklusive Interimslösung nach Brand

Die Brandermittler der Luzerner Polizei konnten die Brandursache auf Golf Sempach glücklicherweise sehr schnell klären. Aufgrund von Unterhaltsarbeiten durch Handwerker an einer Terrasse, bei der ein Gasbrenner eingesetzt worden war, entstand ein Glimmbrand in der Isolation. Aus diesem Glimmbrand entwickelte sich ein Vollbrand, welcher das Gebäude und das Inventar komplett zerstörte.

Damit Gäste und Member auch in der Saison 2021 nicht auf kulinarische Genüsse verzichten müssen, wird mit Hochdruck an einem temporären Gastronomiegebäude mit à la carte Restauration, Lounge, Terrasse und zwei Sälen gearbeitet. Das Gebäude soll ab Mitte Mai 2021, vorbehältlich der erforderlichen behördlichen Bewilligungen, zur Verfügung stehen. Dieser temporäre Gastronomie Neubau, welcher in modularer Holzbauweise erstellt werden wird, steht direkt neben dem alten Standort.

Golf Clubhaus Architektur genauso so wichtig wie Golfcourse

Das Opening für ein neues Gastronomiegebäude ist für Frühling 2023 geplant. Der geplante Neubau soll das Wesen und den Charakter des abgebrannten Objekts aufnehmen. Kombiniert mit neuster Technik und Design könnte es zu einem neuen Leuchtturmprojekt in der Schweizer Golf- und Gastronomieszene werden. Bereits bei Golf Apollinaire haben die ClubGolf-Macher gezeigt, dass Golf Clubhaus Architektur genauso wichtig ist wie der Golfcourse.