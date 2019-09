Greenkeeping auf dem Golfplatz: Mehr als reines Rasenmähen

LESETIPP

Zwei Jahrzehnte voller Auszeichungen, Tausenden von Golfspielern und dreifacher Host der Open de España, feiert das PGA Catalunya Resort jetzt das 20-jährige Bestehen seines legendären Stadionkurses, der in Spanien seit sieben Jahren die Nummer 1 ist. In den nächsten Jahren will man weitere 20 Millionen in den Ausbau investieren.