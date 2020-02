Bei den Deutschen Golf Awards, die am 13. Februar 2020 vom renommierten GOLF MAGAZIN verliehen wurden, erreichte der GC Budersand Sylt den ersten Platz in der Kategorie „Bester Golfplatz“. Die Preisträger wurden durch ein Online-Voting unter den bis zu 240.000 Lesern des Magazins und einer Experten-Jury ermittelt, die in unterschiedlichen Bereichen der Golfbranche tätig sind. Wir haben uns den Golfplatz von Wella Erbin Claudia Ebert erneut angeschaut!

In der deutschen Golflandschaft einzigartig: Die 18-Loch-Anlage des Golfclub Budersand Sylt ist der einzig echte Links Course in Deutschland und befindet sich in herrlicher Panoramalage zwischen Dünen, Himmel und Meer. Der von Rolf-Stephan Hansen entworfene Platz im äußersten Süden der Insel, mit Blick auf die raue Nordsee, ist geprägt von üppigen Heideflächen und wogendem Strandhafer – ein Naturerlebnis der ganz besonderen Art. Unberechenbare Seewinde und das schnell wechselnde Wetter stellen selbst für passionierte Golfer eine echte Herausforderung dar. Pure Spielfreude, die regelmäßig mit renommierten Awards und höchstem Lob aus Branche und Community belohnt wird. Jüngster Höhepunkt: Die Auszeichnung als „Bester Golfplatz Deutschlands 2020“ vom GOLF MAGAZIN, der meistgelesenen Golfzeitschrift im deutschsprachigen Raum.

Ausgezeichneter Umweltschutz vom GC Budersand Sylt

Bereits Ende 2019 zeichnete der Deutsche Golf Verband (DGV) den GC Budersand Sylt im Rahmen des Programms „GOLF&NATUR“ mit dem Goldzertifikat aus. Der Platz erreichte den höchstmöglichen Qualitätsstandard im Zusammenwirken von Sport und Natur innerhalb einer außergewöhnlich kurzen Zeit von weniger als zwei Jahren. Der Erhalt des Goldzertifikats setzt unter anderem voraus, dass zahlreiche Aspekte aus den Bereichen Natur und Landschaft, Pflege und Spielbetrieb, Arbeitssicherheit und Umweltmanagement sowie Öffentlichkeitsarbeit und Infrastruktur dokumentiert und erfüllt werden.

Das ökologische Bewusstsein und Verständnis sind seit jeher in der Philosophie der Golfanlage verankert – seit der GC Budersand Sylt in den Jahren von 2005 bis 2008 auf dem Gelände der ehemaligen Pidder-Lüng-Kaserne entstand. Die Gebäude wurden abgerissen, zehn Hektar versiegelte Bodenfläche renaturiert, inselfremde Pflanzen entfernt und heimische Gewächse wieder angesiedelt.

Hotel Budersand gleich am Golfplatz Budersand Sylt

Der Platz ist geprägt von der kargen Sylter Dünenlandschaft und den üppigen Hochflächen, die sich mit wogendem Strandhafer abwechseln. Große und schnelle Grüns, 90 Topfbunker, perfekt kupierte Fairways sowie unberechenbare Seewinde stellen selbst für den passionierten Golfer eine echte Herausforderung dar. Damit sich dieser Links-Course echt schottisch spielt, wurde sogar das Personal für die Platzpflege aus dem Mutterland des Golfsports rekrutiert. Sowohl sportlich als auch optisch bietet der Platz jede Menge Highlights. Von Tee 2 hat man über die Dünen einen Blick sowohl auf die offene Nordsee, wie auch auf das Wattenmeer. Das ist einmalig in Deutschland. Einzigartig ist auch das Panorama auf Bahn 15. Bei guter Sicht sind die Nachbarinseln Amrum und Föhr zum Greifen nahe. Mehr zum Golfplatzarchitekten vom Golfclub Budersand!

Clubhouse mit Meerblick

Ebenfalls ein Hingucker ist das Clubhaus hoch oben der Düne mit einer der schönsten Aussichts-Terrasse, die es auf Golfanlagen in Deutschland überhaupt gibt. Der großartige Blick reicht über den Golfplatz bis zum schillernden Wattenmeer. Nicht weniger spektakulär ist die Fernsicht von drinnen. Durch die großzügige Glasfront wirkt die Sylter Landschaft wie eine Fototapete. Auch kulinarisch ist das Club-Restaurant ‚Strönholt‘ eine Besonderheit. Küchenchef S. Hannes Steensbeck bereitet leichte Bistro-Küche vorwiegend mit regionalen Produkten aus Sylt oder Schleswig-Holstein frisch. Zum Beispiel Fisch, Krustentiere oder friesisches Galloway-Rind.

Golfclub Budersand Sylt, 25997 Hörnum, Tel. +49 6151 967 87 77 (18 Löcher, Par 72, Länge 6.002 Meter)

Hotelempfehlung: In dem 5-Sterne-Superior-Hotel Budersand (Doppelzimmer ab 250 Euro) hat sich die Eigentümerin und Wella-Erbin Claudia Ebert (HCP 16 Stand 2010) um jedes noch so kleinste Detail gekümmert. Klare Linien und edle Einzelstücke bestimmen das Ambiente vom Foyer über das Restaurant, den luxuriösen Zimmern und Suiten bis zum 1.200 Quadratmeter großen Spa. Riesige Glasfronten lassen die Natur ins Haus. Fast von überall hat man entweder einen Blick auf den Golfplatz oder auf das Wattenmeer. Ein Paradies für Leserratten ist die Bibliothek. Sie wurde von Elke Heidenreich mit mehr als 1.200 Büchern ausgestattet.

Seinen Gästen bietet das familiäre Fünf-Sterne-Superior-Haus stets 20 Prozent Ermäßigung auf die Greenfee im Golfclub.Für Golfer gibt es speziell auf den Sportler zugeschnittene Anwendungen im Segment Massage und Entspannung. Die gesamte Atmosphäre des BUDERSAND SYLT ist geprägt von Individualität und dem Sinn für Kunst und Kultur. So schmökern die Gäste in einer von Elke Heidenreich handverlesenen Bibliothek. Eine Sammlung zeitgenössischer Kunst mit über 200 Werken unterstreicht den unverwechselbaren Cha-rakter des privat geführten Hotels.