Die Führung im TPC Sawgrass teilen sich nach Freitag (Ortszeit) der Engländer Tommy Fleetwood und der Nordire Rory McIlroy mit jeweils zwölf Schlägen unter Par. Kaymer liegt acht Schläge dahinter. US-Superstar Tiger Woods erlebte indes am 17. Loch ein Desaster, schlug zwei Bälle ins Wasser und schaffte gerade so den Cut.

Martin Kaymer hat sich bei der hochkarätig besetzten Players Championship deutlich verbessert. Der 34-Jährige aus Mettmann spielte am zweiten Turniertag in Ponte Vedra Beach eine 69er-Runde und sprang damit um 24 Plätze auf den geteilten 29. Rang nach vorn. 2014 konnte Kaymer das Turnier in Florida gewinnen. Ausgeschieden ist dagegen der deutsche Alex Cejka. Der 48-Jährige konnte sich mit zwei 73er-Runden nicht für die Schlusstage der Veranstaltung qualifizieren.

Players Championship vor Cut

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist solide bei der hochkarätig besetzten Players Championship gestartet. Der 34-Jährige aus Mettmann spielte am Donnerstag (Ortszeit) zum Auftakt in Ponte Vedra Beach eine 71er-Runde und lag damit auf dem geteilten 53. Rang. 2014 konnte Kaymer das Turnier in Florida gewinnen.

Die Führung im TPC Sawgrass teilen sich nach dem ersten Tag der Engländer Tommy Fleetwood und Keegan Bradley aus den USA. Beide spielten auf dem Par-72-Kurs eine 65er-Runde. US-Superstar Tiger Woods kehrte nach einer 70er-Runde als 35. ins Clubhaus zurück. Für den Schlag des Tages sorgte Ryan Moore an Loch 17: Der 36-jährige Amerikaner spielte das insgesamt erst neunte Hole-in-one auf dem legendären Inselgrün.

Kurios: Die erste Runde des mit 12,5 Millionen US-Dollar dotierten Events wurde wegen Dunkelheit vorzeitig abgebrochen. Allerdings war nur noch der Inder Anirban Lahiri auf dem Platz. Der 31-Jährige musste am 18. Loch eigentlich nur noch putten. TPC Sawgrass](110 Championship Way, Ponte Vedra Beach, FL 32082, USA

Quelle: dpa

2018 kam es beim Turnier zu einem Eklat bzw. danach: Eine Ehefrau verprügelte ihren Mann, Golfprofi Glover. Der bizarre Grund: Er spielte wohl zu schlecht!