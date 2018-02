Golfplätze in Urlaubsregionen sind häufig in besonders eindrucksvoller Lage zu finden und bieten beeindruckende Ausblicke auf Meer, Gebirge oder Traumstrände. Ideal, wenn auch das Urlaubsdomizil zum schönen Ambiente unter freiem Himmel passt und ebenfalls mit einem besonderen Flair, exzellenter Ausstattung und bestem Service aufwartet. So gehören alle von Thomas Cook Signature angebotenen Golfhotels mindestens der Vier-Sterne-Kategorie an. 50 der insgesamt 84 Häuser aus dem Ganzjahreskatalog „Golf“ tragen fünf-Sterne, neun Häuser sind sogar Fünf-Sterne-Plus-Hotels.

Neu im Golfprogramm von Thomas Cook Signature ist das Constance Lemuria an der Anse Kerlan auf den Seychellen. In direkter Strandlage an der Nordwestküste der Insel Praslin fügt sich das Luxushotel in die tropische Vegetation ein. Praslin zählt zu den zweitgrößten Insel auf den Seychellen. Der hauseigene 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz ist der zweite Golfplatz auf den Seychellen. Sieben Übernachtungen in der Junior-Suite mit Frühstück, inklusive „All you can play“, Flug, Rail & Fly sowie Transfers ab 3.122 Euro pro Person. Auf der Hauptinsel Mahé findet sich der erste 18 Loch-Golfplatz auf den Seychellen.

Thomas Cook Signature Ziele ‚around the world‘

Ein Spitzenhotel mit luxuriösem Flair und erstklassigem Service ist auch das Kempinski Hotel The Dome Golf & Spa Resort (fünf Sterne plus) im türkischen Belek. Direkt am Strand und in unmittelbarer Nähe von fünf exklusiven 18-Loch-Plätzen gelegen. Außerdem bietet das Haus einen 3.600 Quadratmeter großes Spa Center. Sieben Übernachtungen im Superior Zimmer mit All Inclusive, inklusive Flug und Rail & Fly ab 1.044 Euro pro Person, zum Beispiel am 3. Juni 2018.

Beratung und Startzeitenreservierung sind über das Golfservice-Center unter Tel. +49 6171 65 1071 und golfurlaub@thomascook.de möglich.