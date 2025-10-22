Ein historischer Eintrag mit Symbolkraft

Es war ein Moment mit Gänsehautfaktor – für den Golf Club Würzburg, für die Stadt und für den Golfsport in Deutschland: Als erster Golfclub überhaupt wurde der traditionsreiche Club in das Goldene Buch der Stadt Würzburg eingetragen. Damit würdigte die Stadt nicht nur den sportlichen Erfolg der Herrenmannschaft – Aufstieg in die 2. Bundesliga – sondern auch das über Jahrzehnte gewachsene Engagement des Clubs in der Region.

Mehr als Sport: Würzburg erkennt gesellschaftliche Rolle des Golfsports an

Traditionell ist das Goldene Buch jenen vorbehalten, die das öffentliche Leben prägen – Staatsgästen, Künstlern, Wissenschaftlern. Dass nun ein Golfclub Einlass findet, ist ein starkes Zeichen: Golf ist in der Gesellschaft angekommen.

Bernhard May, Präsident des Clubs und Sohn des Gründers, brachte es bei der feierlichen Zeremonie im Rathaus auf den Punkt:

„Wir wurden nicht nur für einen sportlichen Aufstieg geehrt, sondern für unsere Haltung, unsere Entwicklung, unser Wirken in der Region.“

In Anwesenheit von Oberbürgermeister Martin Heilig sowie der zweiten und dritten Bürgermeisterin wurde der Eintrag im historischen Ratssaal vollzogen – ein feierlicher Akt, der vor allem die jungen Athleten der Herrenmannschaft sichtbar berührte.

Von der Vision zur Realität: Golfsport in Würzburg neu gedacht

Die Geschichte des Clubs reicht zurück bis ins Jahr 1984, als Bernhard Mays Vater die Vision hatte, den Golfsport in Würzburg zu etablieren. In einer Zeit, in der Golf oft als elitär galt, baute die Familie mit Weitblick und Beharrlichkeit eine Infrastruktur auf, die heute nicht nur sportlich, sondern auch ökologisch überzeugt. Der Club engagiert sich für Nachhaltigkeit, Nachwuchsförderung und gesellschaftliche Öffnung – Themen, die auch der Stadt Würzburg wichtig sind. Genau diese Schnittmenge machte die Ehrung möglich.

Eintrag mit internationalem Alleinstellungsmerkmal

Eine kurze internationale Recherche zeigt: Ein vergleichbarer Eintrag eines Golfclubs in das Goldene Buch einer Stadt ist weltweit nicht dokumentiert. In Großbritannien, den USA oder der Schweiz gibt es zahlreiche Ehrungen durch Golfverbände oder Vereinigungen – aber keine vergleichbare öffentliche Würdigung auf kommunaler Ebene.

Für Exklusiv Golfen ist klar: Der Golf Club Würzburg setzt mit diesem Eintrag ein Zeichen. Für einen Golfsport, der sich weiterentwickelt, Verantwortung übernimmt – und den Mut hat, gesellschaftlich sichtbarer zu werden.

Fazit: Wenn Golf mehr als ein Spiel ist

Mit dem Eintrag ins Goldene Buch beweist der Golf Club Würzburg: Golf kann Brücken schlagen – zwischen Generationen, gesellschaftlichen Gruppen und Stadtgesellschaften. Was einst Vision war, ist heute Realität. Und dieser Moment wird bleiben – nicht nur in Tinte, sondern als Inspiration für viele Clubs, Städte und Entscheider im Golfsport.