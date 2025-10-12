Zwischen der offenen Adria und der UNESCO-geschützten Bucht von Kotor entsteht derzeit eines der spannendsten Golfprojekte Europas. Luštica Bay – ein visionäres Resort an der montenegrinischen Küste – ist weit mehr als eine Destination: Es ist eine Lebensentscheidung für alle, die Exklusivität, Natur und Golfsport auf Augenhöhe mit Architektur, Design und langfristigem Investment verbinden wollen.

Warum Luštica Bay für Golfer & Investoren interessant ist?

Nur zehn Minuten vom Flughafen Tivat oder rund zwei Stunden von Dubrovnik liegt Luštica Bay, Montenegro. Wer es ganz individuell mag, erreicht das Resort per Boot von der kroatischen Küste, an Mamula Island vorbei, direkt in die geschützte Bucht.

Luštica Bay, entwickelt von Orascom Development, ist ein bemerkenswertes Projekt in der malerischen Landschaft der Halbinsel Luštica. Mit einer Fläche von rund 7 Millionen Quadratmetern, von denen nur etwa 10 % bebaut werden, bietet dieses Projekt eine perfekte Balance zwischen luxuriösem Wohnen, unberührter Natur und Wasser – Bucht von Kotor auf der einen Seite, Adria auf der anderen.

The Chedi – Ikone für Understatement und Grandesse

The Chedi Luštica Bay bildet den derzeitigen Mittelpunkt des Resorts. Ein Haus für diskreten Luxus, klare Linien, natürliche Materialien, hohe Nachhaltigkeit; Räume, die den Horizont bewusst ins Innere holen. Fixpunkt für anspruchsvolle Urlauber, Golfer und Familien, die die Adria nicht konsumieren, sondern bewohnen wollen. Neben dem Chedi Hotel gibt es ein weiteres Haus am Marktplatz – Hotel Centrale –, das im August 2025 eröffnet wurde.

Der entstehende Gary Player Signature Course setzt den strategischen Akzent. Der Kurs legt sich über Kämme und Plateaus; gestufte Fairways, kompakte Bunker, weite Sichtachsen zum Wasser – flankiert von den Dinarischen Alpen im Hintergrund. Gary Player selbst sagte jüngst:

„Ich kann ehrlich sagen, ich habe nie einen schöneren Ort gesehen, um einen Golfplatz zu bauen, als diesen.“ „Wenn ich irgendwo auf der Welt ein Haus oder eine Villa auf einem Golfplatz haben müsste, wäre dies mein Ort.“ – Gary Player

Wir waren vor Ort und konnten die ersten drei Löcher mehrfach spielen. Die ersten neun Löcher sind bis Ende 2026 fertig, das vollständige 18-Loch-Layout folgt bis 2028. Das Clubhaus entsteht am Peak, wo auch ein Golfhotel geplant ist, oberhalb des Grüns von Loch 18.

Bis zur finalen Ausbaustufe sind insgesamt bis zu sieben Hotels vorgesehen, ergänzt um Gesundheits- und Serviceangebote wie internationale Schule und ein Hospital.

Immobilien & Eigentum

Die Immobilien sind entsprechend positioniert: Lage, Bauqualität und Eigentumssicherheit greifen ineinander – Käufer werden in Montenegro grundbuchlich eingetragen. Das Preisniveau liegt über vielen Adressen in Spanien oder Portugal; es spiegelt Standort, Architektur und Betreiberkompetenz. Hinter dem Projekt steht Orascom Development (u. a. Andermatt Swiss Alps, El Gouna, The Wave Muscat) – mit Fokus auf langfristige Bewirtschaftung und Community-Aufbau.

Im Abschnitt „The Peaks“ bündeln sich Golf-Residenzen in Hanglage mit Blick in beide Welten: die Bucht von Kotor und die offene Adria. Grundrisse für Paare und Familien, ausgelegt auf längere Aufenthalte statt kurzer Saisons. Nach dem Kauf können auch individuelle Bauherrenwünsche berücksichtigt werden.

Fazit: Luštica Bay verbindet eine einzigartige Lage und Topografie, belastbare Betreiberkompetenz und höchste Qualitätsstandards bei Hotel, Immobilien und Golf. Ein Standort, der ohne Lautstärke überzeugt – aber mit Perspektive. Zudem soll Montenegro in absehbarer Zeit der Europäischen Union beitreten.

Entwicklung: Von der Marina zu „The Peaks“

Der Auftakt erfolgte 2013 mit Apartments an der Marina (durchschnittlich etwa 64 m²) in direkter Nähe zu vier Stränden. Aktuell entstehen im Abschnitt „The Peaks“ Golfresidenzen und Fairway-Villen. Die Wohnungen sind großzügig geplant (Ø ca. 104 m²) und nutzen die Hanglage mit Blick auf die Bucht von Kotor auf der einen sowie die Adria auf der anderen Seite.

Masterplan: Bis dato sind die Marina mit Leuchtturm, das Chedi Hotel, das Hotel Centrale, ein Fitness-Studio, zahlreiche Restaurants und Shops, Designerwohnungen, Tennis- und Padelplätze, die Driving Range, drei Golflöcher, ein provisorisches Clubhaus sowie drei Strände fertiggestellt.

Weiterer Zeitplan: Die ersten neun Löcher sind ab Ende 2026 in Betrieb, die vollständige 18-Loch-Eröffnung ist für 2027/2028 vorgesehen. Das provisorische Clubhaus vermittelt bereits heute den künftigen Qualitätsanspruch des Resorts. Mit dem Clubhaus „am Gipfel“ wird eine eigene Welt geschaffen, inklusive Driving Range und Golf Academy.

Gary Players Golf-Course

Der geplante 18-Loch-Kurs von Gary Player setzt auf Topografie, Ausblicke und eine ressourcenschonende Anlage. Dank der erhöhten Lage zwischen der Boka-Bucht und der Adria bietet der Golfplatz „The Peaks“ eine unvergleichliche Umgebung mit malerischen 360°-Ausblicken. Der Signature Course erstreckt sich über 86 Hektar mit Par-72-Layout. Nur etwa 10 % aller Golfplätze weltweit bieten Meerblick auf jedem Loch. Dramatische Höhenunterschiede zwischen 130 und 310 Metern über dem Meeresspiegel sorgen für echtes Signature-Feeling; Wasser- und Sandmanagement sind nachhaltig ausgelegt. Die Driving Range konnten wir bereits ausgiebig nutzen – gespielt haben wir die ersten drei Löcher mehrfach, mehr sind aktuell noch nicht bespielbar. Der dt. Daniel Speer ist der Golfmanager der Golfanlage Andermatt Swissalps und reist derzeit einmal monatlich für eine Woche nach Lusticia und berät in Sachen Bau, Greenkeeping und Golfbetrieb.

Immobilien: Eigentum, Preise, Käuferstruktur

Erwerber werden in Montenegro grundbuchlich eingetragen, was die Rechtssicherheit erhöht. Die Preisniveaus in Luštica Bay liegen teils höher als in Spanien oder Portugal. Der Betreiber Orascom Development ist bekannt für großmaßstäbliche Resort-Entwicklungen – ob in Andermatt (Schweiz), El Gouna (Ägypten) oder im Oman.

Neben Hotellerie und Residences wird auf den Community-Gedanken Wert gelegt: internationale Schule, Gesundheitsangebote (Hospital geplant), Sport, Marina, Gastronomie und mediterrane Freizeitangebote. Über die Owner App lassen sich künftig alle Leistungen buchen – inklusive Events, Aktivitäten und Greenfees.

Luštica Bay ist eine der wichtigsten Investitionen im europäischen Luxusimmobiliensektor und wird als „Ambassador für Montenegro“ eine Bühne bieten, die dem Land auch auf dem Weg in die EU eine starke Position verschafft.

Luštica FAQ

Frage: Wer ist Orascom?

Die Orascom Development Holding AG (ODH) ist eine international tätige Immobilien- und Resortentwicklungsgruppe mit Hauptsitz in Altdorf (Schweiz). Laut Orascom umfasst das Gesamtportfolio über 100 Mio. m² Entwicklungsflächen in 10 integrierten Städten auf 3 Kontinenten, 50.000+ geplante Wohneinheiten (davon 7.000+ ausgeliefert), 33 Hotels (4–5 Sterne), 10 Marinas und 5 Golfplätze.

Frage: Was macht Luštica Bay in Montenegro so besonders?

Luštica Bay vereint eine exklusive Lage zwischen der Bucht von Kotor (UNESCO-Welterbe) und der Adria, hochwertige Immobilien, ein 5-Sterne-Hotel (The Chedi) und einen Gary Player Signature Golfplatz – in einer internationalen Community mit erstklassiger Infrastruktur. Die Region bietet darüber hinaus Highlights wie Porto Montenegro Tivat, Portonovi, Perast, Kotor, Sveti Stefan, Budva und die umliegenden Berge für Wanderungen.

Frage: Wie sicher ist der Immobilienerwerb in Luštica Bay?

Der Kauf ist durch die Grundbucheintragung rechtssicher und wird von einem internationalen Betreiber (Orascom Development) begleitet, was höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards entspricht.

Frage: Wo informiere ich mich am besten über Luštica Bay?

Am besten direkt über die offizielle Website lusticabay.com. Dort finden sich aktuelle Informationen zu Immobilien, dem Golfprojekt „The Peaks“, Hotelangeboten und Veranstaltungen. Für deutschsprachige Hintergrundberichte, Erfahrungsberichte und aktuelle Fotos empfehlen wir zudem den Beitrag The Peaks auf exklusiv-golfen.de.