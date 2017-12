Eine leckere und witzige Geschenkidee für jeden Golfer: Ein 3er-Set Golfbälle aus Schokolade mit Nougatcremefüllung. Vielleicht kann man so jemanden auch aufs Glatteis führen und sie als echte Golfbälle verkaufen? Denn die Schoko-Golfbälle haben in etwa die Größe und das Gewicht eines ’normalen‘ Golfballs!

Schokolade ist seit jeher das beste Mittel gegen trübe Wintertage. Wenn dann noch so ein leckerer Golfball auf der Zunge schmilzt, ist die Welt eines Golfers mindestens für einen kurzen Moment perfekt! Man schwelgt in Erinnerungen an den letzten ‚Longest Drive‘ oder wenn die kleine weiße Kugel ins Golfloch rollt. Viele verschenken ja gerne echte Golfbälle, aber Golfbälle in Schokolade sind doch witziger! Vorausgesetzt der Mund in nicht all zu klein. Mit einem Durchmesser von mindestens 42,67 mm bekommt ihn nicht jeder auf ein Mal in den Mund! Lindt hat sogar an die Dimples gedacht, welche durchs Schokoladenpapier schon erkennbar sind.

Die erste Golfball-Praline der Welt

Für Schleckermäuler gibt es derzeit zwei Variationen: Nougat oder Vollmilch. Beim Onlineversand all4golf gibt es die exklusivere Geschmacksexplosion mit Nougat. Perfekt für Weihnachten gibt es drei eingepackte Golfball-Pralinen in einer golden-schimmernden Verpackung in Form einer Golfball-Schachtel. Preis: ca. 7,99 € plus Versandkosten. Mehr Ideen für Golfgeschenke!