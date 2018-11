Golfaccessoires für die Kalte Jahreszeit: Winterreifen für Golfcarts u.v.m.

Wenn man in die neue Golfsaison wieder sportlich starten will, raten Golfexperten auch Golf in der Kalten Jahreszeit zu spielen! Die letzten Jahre haben gezeigt, dass man auch in unseren Breitengraden durchaus im Winter spielen kann. Auch wenn die Tage mittlerweile nicht mehr so lang sind, hält man sich mit ein paar Golfschwüngen fit! Die wichtigsten Golfaccessoires für die Kalte Jahreszeit haben wir längst getestet!

JuCad ist der einzige Golf-Equipment-Hersteller, welche zum Beispiel coole Winterreifen im Angebot hat. Die Spikereifen werden über das Original Rad einfach gezogen. Durch leichtes Erwärmen im Backofen (ca. 50 Grad) oder mit warmem Wasser ist die Montage kinderleicht. 75 Prozent weniger Bodenkontakt hat man mit diesen Rädern, was den Greenkeeper freut! Schaut einfach im Video!

Im Video stellen wir folgende Golfaccessoires vor: