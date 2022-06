Bad Ragaz Resort: Golf spielen mit Thermen-Wellness verbinden

Schweizer Grand Hotel Style für Golfer

Das Grand Resort Bad Ragaz zählt nicht nur zu den bekanntesten Luxushotels der Schweiz. In Sachen Wellbeeing und Medical Resort zählt es weltweit zu den Top-Adressen. Zum Resort gehören neben luxuriösen Zimmern in gleich zwei Grand Hotels (‚Hotel Quellenhof‚ – gerade neu renoviert – und ‚Hof Bad Ragaz‚ – vor der Renovierung) die renommierte Tamina Therme und der 18-Loch Golfcourse Bad Ragaz (neu Grüns ab 2024) .

Alles davon durch verlängerte Hotel-Wege wie Gates miteinander verbunden. Zwar kennen Golfer kein schlechtes Wetter, aber mit Hotelbademantel direkt in die Therme schlendern ist ein Luxus, den jeder bei Regen besonders schätzen lernt. Wir waren Anfang Juni im Grand Resort Bad Ragaz.

Das Grand Resort Bad Ragaz liegt sehr zentral. Von der A13 braucht man von der Abfahrt Bad Ragaz ca. fünf Minuten vors Resorts. Ein Abstecher ins benachbarte Lichtenstein lohnt sich natürlich immer, auch Zürich ist nur eine Stunde entfernt. Aus München ist das Hotel in weniger als drei Stunden sehr gut erreichbar.

Die einmalige Kombination von Luxushotellerie, Gastronomie, Wellbeing mit eigenem Thermalwasser, Gesundheitscenter, Business-Welt und einer 18 Loch Golfanlage machen das Grand Resort so attraktiv. Sogar ein Casino gehört zum Resort und liegt fussläufig keine 100 Meter vom Golfclubhaus und der Therme.

Bad Ragaz Resort mit eigenem Tagungsbereich

Was im ersten Moment komplex klingt, bedeutet für Kunden allen voran eine breite Auswahl an allen. Der renommierte Schweizer Hoteltester Karl Wild und sein Team haben das Bad Ragazer Luxushotel zum besten Wellness Hotel der Schweiz gekürt und hat die beiden Namne Bürgenstock und Tschuggen auf Platz 2 und 3 verwiesen.

Die drei besten Wellness-Hotels in diesem Jahr in der Schweiz

Rang 1 Grand Resort, Bad Ragaz

Rang 2 Bürgenstock Hotel & Alpine Spa, Obbürgen

Das Tschuggen Grand Hotel, Arosa nahm Rang 3 ein.

Mehrfacher Award-Gewinner Bad Ragaz Resort

Bei den Swiss Golf Awards 2022 gingen gleich drei Awards an den Golfclub nach Bad Ragaz. Das Club Restaurant gladys (13 GaultMillau-Punkte) konnte sich gar den Hattrick sichern und wurde zum dritten Mal als «Bestes Golf Restaurant der Schweiz» ausgezeichnet. Zum zweiten Mal in Folge verliehen die Golfer den Award als «Bester 18-Loch-Golfplatz der Schweiz» dem Golf Club Bad Ragaz. Eine besondere Auszeichnung kommt in diesem Jahr dazu: Der Spezialaward als «Bestes Schweizer Golfhotel» geht ebenfalls nach Bad Ragaz.

Kulinarik auf höchstem Niveau

Kulinarisch hat das Grand Resort Bad Ragaz enorm viel zu bieten, wenngleich wir nur die Clubgastro und vom Frühstück schwärmen können. Mehr konnte man beim 2-tägigen Aufenthalt zeitlich nicht schaffen. Therme und Spa haben abends bis 22 Uhr auf, sodass wir dieser den Vorzug vor der Sterne Gastro gaben.

Neben dem Golfrestaurant ‚gladys‘ gibt es mit dem ‚verve by sven‘ und dem MEMORIES gleich drei Sterne-Restaurants im Resort. Und auch die Tamina Therme glänzt mit dem Spar Star Special Award genauso wie der Golfplatz mit dem Stern des besten Golfanlage in der Schweiz.

Als Hotelgäste hatten wir mit 130 CHF p.P. einen kleinen Greenfeerabatt. Normalerweise kostet die Greenfee 160 CHF. Was sich aber auf ganzer Linie lohnt. Gerade wird der Platz für die Swiss Seniors Open vorbereitet und das Rough wächst. Als Frau sollte man da lieber auf dem Fairway landen :-)

Übernachtet man im Hotel hat man auch freien Eintritt zur Tamina Therme. Die Tageskarte würde hierfür mit Sauna alleine rund 60 Franken kosten. Man kann natürlich auch die Spa und Saunwawelt im Quellenhof nutzen, doch uns hat Therme und deren schön angelegte Saunawelt überaus gefallen.

Wasser als Ursprung

Das Kur- und Badeerlebnis in Bad Ragaz hat sich seit der Entdeckung der Taminaquelle 1242 und der Eröffnung des ersten öffentlichen Thermalwasser-Hallenbades 1872 massgebend entwickelt. Das 36.5° Thermalwasser ist hervorragend zur Lösung von physischen Verspannungen und zur mentalen Entlastung. Auf wem Weg vom Hotel zur Therme kann man sich kostenfrei das Thermalwasser auffüllen. Allerdings gibt es auch auf dem Golfplatz einen Wasserservice der Extraklasse:

Die Nachhaltigkeit gehört zum Resort-Standard und so stehen bereits jetzt 13 Ladesäulen in der Tiefgarage für E-Autos. Normalerweise kommt man als Hotelgast nicht in die Tiefgarage, aber wir hatten unser Golf-Equipment wegen der Kürze des Aufenthaltes nicht im Club gebunkert. Auf jeden Fall bringt ein Spruch aus der Tiefgarage das Resort Bad Ragaz treffend auf den Punkt:

LUXUSRESORT.

GESUNDHEITRESORT.

ZUKUNFTSRESORT.

Mehr Bilder und Informationen auf der Hotelseite!