Adventure Golf bald in Ottobeuren

(djd). Ein Allgäuer Holzbrunnen steht vor der Kunstrasenbahn. Am Rand ist eine Milchkanne abgestellt und in der Mitte der Bahn schaut eine Miniaturkuh zum Spieler hinüber: Fantasievolle Hindernisse und kreative Themenwelten machen den Reiz von Adventure Golf aus. Die neue Trendsportart kombiniert die ideenreichen Bahnen des Minigolfs mit der Optik und der Lochanzahl eines normalen Golfplatzes.

Anfang Juli wird der Adventure Golfpark Ottobeuren eröffnet, der mit rund 3.500 Quadratmetern zu den größten Anlagen dieser Art in Bayern gehört. Themenbezogene Figuren, Hindernisse oder Tunnel sorgen auf den 18 individuell gestalteten Bahnen für kniffliges und abwechslungsreiches Spielvergnügen. Bei der Gestaltung des Parcours wurden die Besonderheiten der Urlaubsregion Allgäu und des Kneipplandes aufgegriffen.

Adventure Golf und Radeln

Die sanft-hügelige Landschaft des Allgäus mit seinen kulturellen Highlights ist zudem wie geschaffen, um sich aktiv zu erholen. Viele Vorschläge und Ausflugsziele findet man auf ottobeuren.de im Bereich „Tourismus & Aktivität“. Alleine in der Radfibel „Radeln im Kneippland Unterallgäu“ sind 50 familiengeeignete und sportliche Touren mit Höhenprofil, Streckenverlauf und Sehenswürdigkeiten beschrieben.

Eine leichte und sonnige Rundtour startet beispielsweise am Marktplatz und führt hinein in das schöne Tal der westlichen Günz, vorbei am Naturschutzgebiet Hundsmoor, den Attenhausener Badeseen und weiter bis nach Stephansried, dem Geburtsort des berühmten Allgäuer Wasserdoktors, Pfarrer Sebastian Kneipp.

Mit dem Golfclub Sonnenalp, Golfplatz Schloß Lenzfried und Hanusel Hof gibt es auch drei sportliche Golfplätze in der Umgebung.

Adventure Golf und Wandern

Entlang der Sand- und Kiesbänke des kleinen Flusses und in den angrenzenden Feuchtwiesen gibt es im Günztal zahlreiche, teils seltene Naturschönheiten zu entdecken. Unser Tipp: Bannwald und der Motzenbach, der im Spätmittelalter von den Benediktinermönchen künstlich angelegt wurde, um die Wasserkraft für das Kloster von Ottobeuren zu nutzen.

Eine leichte Wanderung mit kurzem Anstieg weist durch die Schelmenheide nach Guggenberg, von wo sich ein prächtiger Blick auf den Ort samt Kloster bietet. Wander- und Radfahrpauschalen inklusive Übernachtung können beim Touristikamt Kur und Kultur unter der Telefonnummer 08332-921950 erfragt werden.