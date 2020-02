Diese Ehrung für erfolgreiche Produkte und Design ist der Stolz jedes Unternehmen aller Branchen: Seit über 60 Jahren gibt es vom Verband der Deutschen Industrie das German Design Council – eine internationale und unabhängige Institution, die innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter auszeichnet, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Dies garantiert die hochkarätig besetzte, internationale Jury. Der German Design Award entdeckt und präsentiert einzigartige Gestaltungstrends. 2018 standen Firmeninhaber Kira und Jörg Jung bereits auf dem Siegertreppchen als ihr JuCad Ghost Titan E-Caddy den German Design Award gewann. Jetzt räumte ein Pushtrolley den begehrten Preis ab!

Das Prädikat ‚German Design Award Winner‘ zeichnete erneut das deutsche Familienunternehmen JuCad, das zu den großen deutschen Marken gehört, als Hersteller formschöner und funktioneller Golf-Caddys als Sieger aus – unter zahlreichen Einreichungen gewann für 2020 das JuCad-Modell „Ghost manuell“!

Design ist Ästhetik, gutes Design eine Weltanschauung …

Der leichtgängige Pushcaddy aus Titan und ohne Antrieb ist seit Jahresbeginn auf dem Markt und besticht nicht nur durch sein exklusives Design, sondern auch durch sein einfaches Handling. Die absolute Laufruhe und viele bewährte und sinnvolle JuCad-Features ist man vom Branchenführer ja gewohnt…

Mit nur 4,9 Kg kann man von einem Leichtgewicht unter den Trolley’s sprechen. Durch eine ausgeklügelte Falttechnik kann man den Pushtrolley sogar in Sekundenschnelle in ein flaches Packmaß (67x58x13 cm) zusammenklappen. Dank des stabilen und ergonomischen T-Griffes sowie der höhenverstellbaren Griffstange ist es möglich, diesem beidhändig zu führen. Außerdem lässt er sich präzise, schnell und direkt lenken – was ein stabiles und sicheres Fahrgefühl garantiert. Der „Geist von JuCad“ ist nicht nur leicht in der Pflege und in der Reinigung! Er ist für jede Bag-Größe und jedes Bag-Gewicht geeignet. Mehr Informationen über das manuelle Fairway-Mobil hier!