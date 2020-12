Über einen 3-Jahres-Vertrag für die Porsche European Open freut sich die Düsseldorfer U.COM Agentur! Damit wird der Golfprofi-Event nach der Porsche European Open 2021 sicher bis ins Jahr 2023 auf deutschen Boden stattfinden! Im Sportbusiness ist die Agentur keine Unbekannte und auch mit Porsche gibt es längst Berührungspunkte, was den Vertrag als logisch erscheinen läßt! In den nächsten drei Jahren will man auch auf der Anlage der Green Eagle Golf Courses abschlagen!

„Die Übernahme der Porsche European Open ist für uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Dirk Glittenberg, Geschäftsführer der U.COM Event. „Wir leben und lieben den Golfsport und wollen helfen, ihn in Deutschland weiterzuentwickeln und gleichzeitig neue Eventerlebnisse schaffen, die über den Wettbewerb hinausreichen. Gemeinsam mit unseren Partnern möchten wir auf der tollen Anlage von Green Eagle Golf Courses bestehende und neue Golf- und Event-Fans begeistern und dabei diesen wunderbaren Sport zugänglich und vor allem unterhaltsam präsentieren.“

Erfahrungen als Veranstalter und Promoter

U.COM Media und die Porsche AG arbeiten seit Jahren bereits erfolgreich beim Porsche Tennis Grand Prix zusammen. Von dieser gemeinsamen Erfahrung sollen die Porsche European Open ebenso profitieren wie von der langen Geschichte der U.COM Event als internationalem Turnierveranstalter.

Seit mehr als zehn Jahren ist die Düsseldorfer Agentur Partner der European Tour, unter anderem als Co-Promoter beim Portugal Masters und den Golfsixes in Cascais. Zudem fungiert die U.COM Event als Promoter der Magical Kenya Ladies Open auf der Ladies European Tour und im Tennis als Veranstalter der ATP 250 Millennium Estoril Open. Ausgezeichnet wurde die Arbeit 2015 mit dem ATP Award of Excellence im Bereich Best Marketing & Promotion Event.

„Sportevents sind heute sehr viel mehr als das Treffen von Topathleten. Sie sind gesellschaftliche Großereignisse, bei denen Menschen in der Gemeinschaft vielfältig begeistert werden“, so Dirk Glittenberg. „Das alles hat uns speziell im Jahr 2020 sehr gefehlt. Mit dem Glauben an bessere Rahmenbedingungen 2021 freuen wir uns umso mehr auf drei großartige Jahre Porsche European Open.“

Für Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG, stehen die Porsche European Open „für Spitzensport auf höchstem Niveau und für mitreißende Erlebnisse – und das gleichermaßen für die Fans und die teilnehmenden Weltklassegolfer. Dieses herausragende Sportereignis wollen wir Golfbegeisterten auch in Zukunft bieten. Hamburg ist dafür optimal: die Hansestadt hat eine lange Tradition im Golfsport und ist Heimat vieler Fans der Marke Porsche.“