Mit Blick auf die sich aktuell wieder sehr negativ entwickelnde Corona Dynamik in Deutschland hat sich der Veranstalter in enger Abstimmung mit seinen Partnern und Kunden entschlossen, die Hanse Golf 2021 (geplant vom 19. bis 21. Februar) und die Golftage München 2021 (26. bis 28. Februar) abzusagen.

„Aktuell kann niemand abschätzen, wie die Situation im kommenden Frühjahr sein wird – und wir können und wollen unsere Golfmessen nur so organisieren, wie wir dies seit mehr als 19 Jahren erfolgreich getan haben. Die Gesundheit und Sicherheit der Golf Community steht für uns nach wie vor an oberster Stelle.“, so Ingo Klöver, Geschäftsführer von planetfair.

Messebranche im Dauer-Lockdown

Die Absage wiegt für den Veranstalter besonders schwer, da Golf boomt, die Messebranche aber seit März dieses Jahres faktisch im Lockdown ist und nun auch das 1. Quartal 2021 ohne eine einzige Messe geplant werden muss. „Adäquate Hilfen des Staates sind immer noch nicht in Sicht. Die Relevanz der Messewirtschaft, die in Deutschland jährlich für einen hohen 2-stelligen Milliardenumsatz steht, wird bei den Entscheidungsträgern nicht wahrgenommen. Wenn der Staat weiterhin derart ignorant gegenüber der Branche agiert, werden die Folgen für Arbeitsplätze, zukünftige Steuereinnahmen und für eine wichtige Branche in Deutschland irreparabel sein. Da hilft es auch nicht, dass viele Messegesellschaften öffentliche Unternehmen der jeweiligen Stadt oder des Landes sind und dadurch besonderen Mittelzugang haben.

Appell an die Politik

Sollten die vielen privaten Messegesellschaften nicht bald Unterstützung erhalten, sind deren Messen unwiederbringlich verloren, mit dramatischen Folgen auch für die Geländebetreiber, die umgebende Hotellerie und Gastronomie, die Transport & Logistikanbieter, die Standbauer sowie viele andere Dienstleister, die von Messen leben. Messen haben lange Vorlauf- und Vorbereitungszeiten. Die Beteiligten brauchen Planungssicherheit. Nicht umsonst haben wir jetzt die zweite große Welle von Messeabsagen. Diese reichen bis weit in das erste Halbjahr 2021.“ ergänzt der Veranstalter in einem dringenden Appell.

Hanse Golf 2021 abgesagt

Auch der Hamburger Golfverband (HGV) bedauert die Messeabsage: „Als langjähriger Partner bedauern wir es natürlich sehr, dass die Hanse Golf 2021 nicht stattfinden kann. Jedes Jahr aufs Neue ist die Messe ein wichtiger Anlaufpunkt im Norden für bis zu 18.000 Golfer, um sich für das neue Golfjahr auszurüsten, zu informieren und auszutauschen. Die Absage ist schmerzhaft, denn wir freuen uns immer sehr auf diesen Fixpunkt im Kalender und die Messe hat in den letzten Jahren deutschlandweit Beachtung gefunden. Aber es ist eben auch ganz klar: Gesundheit geht vor und die Beweggründe des Veranstalters sind mehr als nachvollziehbar. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Durchführung nicht verlässlich planbar. Wir freuen uns aber schon heute darauf, im Jahr 2022 wieder viele Golfer an unserem Gemeinschaftsstand vom Hamburger Golf Verband e.V. und Golfverband Schleswig-Holstein e.V. persönlich begrüßen zu dürfen.“ sagt Dominikus Schmidt, Geschäftsführer des HGV.

Golftage München 2021 abgesagt

Heidrun Klump, Geschäftsführerin des Bayerischen Golfverbandes schildert es bezogen auf die Golftage München ähnlich: „Als Partner der Golftage München haben wir die Absage der Golfmesse 2021 mit Verständnis aber großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Wir hätten gern an die sehr positive Entwicklung der Messe in den letzten Jahren angeknüpft. Sicherheit und Gesundheit aller Aussteller und Besucher steht aber an oberster Stelle. Nichtsdestotrotz sind die Golftage München, als wichtiges Event zum Start des Golfjahrs im Süden zu 100 Prozent gesetzt und wir freuen uns bereits jetzt darauf, bei den Golftagen München 2022 wieder dabei zu sein.“

Hanse Golf 2022 Termin

Auf über 8.500 qm Veranstaltungsfläche eröffnet die Hanse Golf auf dem Gelände der Hamburg Messe die norddeutsche Golfsaison. Mehr als 210 Unternehmen präsentierten Produkte, Neuheiten und Branchentrends aus allen Segmenten des Golfsports. Hanse Golf findet jährlich auf dem Gelände der Hamburg Messe statt, das nächste Mal vom 25. bis 27. Februar 2022.

Golftage München 2022 Termin

Jährlich präsentieren mehr als 150 internationale und namhafte Unternehmen den Besuchern Produkte, Neuheiten und Branchentrends aus allen Segmenten des Golfsports. Auf rund 7.000 qm Veranstaltungsfläche eröffnen die Golftage München die süddeutsche Golfsaison. Co-Organisator dieser Golfmesse ist die AVR Messe und Veranstaltung GmbH mit Sitz in München. Die nächsten Golftage München finden vom 18. – 20. Februar 2022 auf dem Gelände der Messe München statt parallel zur Freizeit- und Tourismusmesse f.re.e. München.

Golfmessen 2021

Der Veranstalter prüft zudem die Machbarkeit von alternativen Golf Events – zu einem Termin im späten Frühjahr oder Sommer 2021. Vielleicht klappt es dann doch noch mit diesen beiden Golfmessen 2021!