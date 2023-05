Es war eine dominante Leistung des nun fünffachen Major-Champions, als er an die Spitze stieg und das Feld auf dem anspruchsvollen Oak Hill abwehrte. Nach einer Eröffnungsrunde von 2 über Par 72 folgte Koepka mit einer zweiten und dritten Runde von jeweils 66, trotz schwieriger Bedingungen. In der finalen Runde erzielte er eine 3-unter-Par-67 und gewann das Turnier mit zwei Schlägen Vorsprung. Koepka ist erst der dritte Spieler im Zeitalter des Zählspiels, der drei oder mehr PGA Championships gewonnen hat. Dazu spielt er seit diesem Jahr auf der umstrittenen LIV-Tour!

Koepka hat jetzt drei Wanamaker Pokale

„Das ist unglaublich. Wenn ich zurückblicke, wo wir vor zwei Jahren waren, bin ich einfach so glücklich im Moment, ich finde keine Worte“, sagte Brooks Koepka in einem Interview nach der Runde. „Ich habe eine Liste von Jungs, die fünfmal gewonnen haben. Mit diesen Namen zusammen zu sein, ist absolut unglaublich und etwas, von dem ich als Kind nicht zu träumen gewagt hätte. Das ist das Coolste.“

Koepka belegte den zweiten Platz in der Statistik „SG: Tee to Green“ und insgesamt den ersten Platz in „SG: Total“, wobei er größtenteils Produkte von Srixon und Cleveland Golf verwendete. Koepka unterschrieb erst 2021 einen Vertrag mit Srixon/Cleveland Golf.

Im Bag von Koepka

Srixon/Cleveland Golf-Ausrüstung:

Srixon ZX5 LS Mk II 10,5° Driver

Srixon ZX7 Mk II Eisen (4i-9i)

Cleveland Golf RTX ZipCore 46° Wedge

Cleveland Golf RTX 6 ZipCore Tour Rack (52°, 56°, 60° LB)

Srixon Z-STAR DIAMOND Golfball

Zur Wanamaker Geschichte und die Pokale

Rodman Wanamaker war ein US-Kaufhausmagnat, welcher die Idee und auch die treibende Kraft zur PGA-Gründung war. Als Geldgeber finanzierte er sogar die erste PGA Championship, 1916. Außerdem hat der die PGA-Championship-Trophäe, die Wanamaker Trophy. Die Wanamaker Trophy misst etwa 70 Zentimeter in der Höhe und im Durchmesser. Sie wiegt ungefähr 13 Kilo und ist ein Wanderpokal. D.h. es gibt nicht mehrere Pokale, sondern nur ein einziges Exemplar, welches immer an den Sieger weitergereicht wird.