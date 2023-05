Vom 25. September bis zum 1. Oktober 2023 wird der RyderCup 2023 zum ersten Mal im „Marco Simone Golf & Country Club“ in Rom ausgetragen. Seit 2016 ist Loro Piana offizieller Kleidungspartner des europäischen Teams. Ausgewählte Uniformen des europäischen Teams mit dem Logo der Mannschaft und der Spieler sind als Sammlerstücke während der Turniertage exklusiv in der Loro Piana Boutique in Rom erhältlich. Diese raffinierte, innovative, komfortable und äußerst elegante Sportmode überzeugt nicht nur Golffans, sondern macht auch abseits des Golfplatzes eine gute Figur. Hier der erste Blick auf die Outfits, welche die Profigolfer in ca. vier Monaten tragen werden!

Das Profiturnier bot der Maison Loro Piana wieder eine einzigartige Gelegenheit, die hochmodernen Stoffe unter verschiedenen Witterungsbedingungen in der Praxis zu testen. Mit sorgfältigem Design, Liebe zum Detail, Naturfasern und erstklassiger Handwerkskunst entstanden wieder elegante Golf-Outfits, die eine außergewöhnliche Performance bieten.

Was ist so besonders an der Loro Piana Golfkollektion?

Zum ersten Mal simulierte Loro Piana mithilfe von 3D-Technologie, wie sich die Kleidungsstücke während des Schwungs verhalten. So konnte man noch mehr leistungsstarke Produkte entwickeln, die während des Spiels eine optimale Bewegungsfreiheit gewährleisten. Zu den sechs Looks gehören u.a. ein kurzärmeliges Poloshirt mit Hemdkragen. Ein hochgeschlossenes Shirt mit Reißverschluss aus Comfort Light-Funktionsmaterial und feinster Wolle, die dank ihrer natürlichen Weichheit, Elastizität und wärmeregulierenden Eigenschaften für eine bessere ergonomische Performance sorgt.

Außerdem eine wasserdichte Weste, die den Spielern maximale Bewegungsfreiheit ermöglicht und einen unvergleichlichen Tragekomfort garantiert. Ein weiteres Highlight ist die leichte und knitterfreie Hose mit vier Taschen aus Rain System®-Stretchwolle in einem klassischen Schnitt.

Farbton Kümmel

Auch die Farbgebung ist etwas Besonderes: Die Uniformen für die drei Trainings- und Spieltage sind in Farben gehalten, die an die italienische und die europäische Flagge erinnern. Der für Loro Piana typische Farbton Kümmel steht am Samstag im Mittelpunkt. An den Ärmeln, den Schultern, der Brust und dem Kragen unterstreichen kontrastierende Farbtöne die Bewegungen der Athleten auf elegante und stilvolle Weise.

„Seit Beginn unserer Partnerschaft im Jahr 2016 haben sich die hochwertigen Stoffe und das Know-how von Loro Piana in Sachen Design und Produktion als ideale Ergänzung für das europäische Team erwiesen“, betonte Luke Donald, der Kapitän des europäischen Teams. Donald wird im Juni bei der diesjährigen BMW International Open im Golfclub Eichenried aufteen.

Darüber hinaus unterstützt Loro Piana das europäische Team beim Junior Ryder Cup 2023, der vom 26. bis zum 28. September stattfindet. Am Finaltag werden die Nachwuchstalente dieselben Uniformen tragen wie das Hauptteam.

Ausgewählte Outfits sind während des RyderCup 2023 nur in der Loro Piana Boutique in Rom zu haben!