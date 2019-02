Profi-Golf in Mecklenburg-Vorpommern: Golf-Legende Langer kommt wieder

Gut Vorbeck (dpa/mv) – Golf-Legende Bernhard Langer wird wieder in Mecklenburg-Vorpommern abschlagen. Die Bemühungen der Organisatoren der Golf Senior Open in Vorbeck bei Schwerin, Deutschlands berühmtesten Golfer im nächsten Jahr zu einer erneuten Teilnahme zu bewegen, haben sich gelohnt. «Vor heimischem Publikum zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Als WINSTONgolf-Botschafter würde ich natürlich gerne mal die WINSTONgolf Senior Open gewinnen», sagte Langer in einer Pressemitteilung vom Donnerstag.

Die Turnierleitung hatte die Terminplanung extra mit Langers Wettkampfkalender abgestimmt. «Zwei Jahre mussten wir auf ihn verzichten. Nun hat es endlich wieder geklappt. Wir freuen uns sehr, Bernhard Langer als Publikumsliebling und Vorzeigegolfer hier zu haben», sagte Turnierdirektorin Stefanie Merchel.

Profigolf in Mecklenburg-Vorpommern im Juli

Als Termin für die mittlerweile achte Auflage von Mecklenburg-Vorpommerns einzigem renommierten Golf-Turnier mit internationalem Format ist der 19. bis 21. Juli 2019 bestimmt worden. Langer hat auf der mehrfach als bester deutscher Golfplatz ausgezeichneten Anlage bereits dreimal abgeschlagen. Ein Sieg blieb ihm bisher allerdings verwehrt. Der 61-Jährige wurde 2016 Dritter, 2014 war der Top-Akteur aus Anhausen Zweiter und 2012 landete er auf Rang acht.

Langers Zusage war angesichts seines vollen Terminkalenders alles andere als zu erwarten. Der gebürtige Bayer ist ein Zugpferd bei der PGA-Senior-Tour in den USA, die er im vergangenen Jahr zum fünften Mal gewonnen hat. Und in diesem ging es für ihn ebenso vielversprechend los. Im Januar startete er mit einem dritten Platz in die Saison auf Hawaii, wo er zuvor bereits dreimal gewonnen hatte.

Langer erste offizielle Nummer eins im Golf

Anfang Februar feierte der Golf-Oldie, der 1986 die erste offizielle Nummer eins der Golf-Welt war, nur zehn Minuten von seinem Haus in seiner Wahlheimat Boca Raton im US-Bundesstaat Florida entfernt den 39. Triumph auf der US-Senior-Tour. Langer jagt nun den Rekord von US-Legende Hale Irwin, der 45 Turniere auf der Tour der über 50-Jährigen gewinnen konnte.

Der Siegerscheck in Höhe von 255.000 US-Dollar für seinen Heimsieg bescherte Langer wieder einen Rekord. Mit 27.196.504 US-Dollar hat er auf der PGA-Senior-Tour so viel Preisgeld verdient wie kein Spieler zuvor. Zum Vergleich: Das Gesamtpreisgeld bei der European-Tour-Station vor den Toren der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern betrug im vergangenen Jahr 350.000 Euro, der Sieger erhielt 51.693 Euro.

Golfplatz Gut Vorbeck, Kranichweg 1, 19065 Gneven, Deutschland

Auto: Gert Glaner, dpa