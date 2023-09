Erstes Six Senses in der Schweiz in Crans-Montana: Drei Golfplätze in der Nähe

Die Schweiz, mit ihrer majestätischen Alpenkulisse und malerischen Landschaften, ist längst zu einem beliebten Ziel für Golfliebhaber aus aller Welt geworden. Inmitten dieser atemberaubenden Kulisse erhebt sich Crans-Montana als ein Ort von besonderem Reiz und einem ganz eigenen Charme. In den Herzen der Schweizer Alpen gelegen, ist Crans-Montana nicht nur ein beliebter Wintersportort, sondern auch ein Hotspot für erstklassiges Golfen. Erst Anfang September hat das alljährliche European Tour Event ‚Omega Masters‚ auf dem Crans-sur-Sierre Golf Club stattgefunden. Im Umkreis von 30 bis 70 km gibt es gleich drei 18-Loch-Golfplätze. 300 Sonnentage pro Jahr machen den idyllischen Ort in den Schweizer Alpen obendrein zum Urlaubs-Eldorado. Doch was macht das neue Six Senses so besonders?

Nachhaltiger Six Senses Spirit in der Westschweiz

Wer schon einmal in einem der 22 Six Senses Hotels und Resorts in einen der 18 Länder war, kennt den besonderen Spirit der Gruppe. Denn alle Resorts sind auf ganzheitliches Wohlbefinden und Luxuserlebnisse ausgerichtet. Gleichzeitig hat man sich Nachhaltigkeit, Gesundheit und einem Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur verschrieben. In Crans-Montana wird dieses Konzept noch einmal auf ein neues Niveau gehoben. Exquisite Wellness- und Spa-Angebote von Six Senses reichen von entspannenden Massagen bis hin zu revitalisierenden Anwendungen.

Absolute Zielsetzung war im Wallis, dass sich das Six Senses Crans-Montana harmonisch in die Natur einfügt. So wurden bereits bei der Planung lokale Baumethoden berücksichtigt. Wo immer möglich kamen recycelte und erneuerbare Materialien zum Einsatz, die von den umliegenden Bergen inspiriert sind, z.B. Quarzitsteinfassaden, lokale Lärchen- und Eichenarten und Schieferdächer.

Die Restwärme von Kühlsystemen, Pools und Küchen wird umgelenkt und sorgt für die warme und gemütliche Atmosphäre. Das Six Senses Crans-Montana ermutigt seine Gäste außerdem, sich im Rahmen von Zero-Waste-Workshops im Earth Lab zu engagieren und die Feinheiten eines nachhaltigen Lebens zu diskutieren.

Six Senses Crans-Montana

Das erste Schweizer Haus der Gruppe bietet 78 Gästezimmer und Suiten sowie das Signature Three-Bedroom-Prestige-Apartment. Das Interieur zeigt sich im modern-traditionellen Alpen-Stil. Große Erkerfenster und weite Balkone schaffen eine wunderbare Verbindung zur natürlichen Umgebung.

Das „Sleep With Six Senses“-Programm mit handgefertigten Naturmatratzen, wolkenweichen Betten und einem individuellen Schlafplan ergänzt alles perfekt. Hier vereint sich einfach alles, was es braucht, um sich von einem erlebnisreichen Tag in der Natur zu erholen. Anfang September gab es das erste Quest and Self-Discovery Retreat mit achtsamen Bewegungsübungen, Wanderungen in der Natur, Biohacking, Yoga, Klangschalen-Therapie, ausgewogen-nahrhafter Ernährung. Alles wunderbar kombinierbar mit Golf!

Weitere Golfplätze in der Umgebung neben Crans-sur-Sierre Golf Club

Golf Club Leuk

Etwa 30 Kilometer von Crans-Montana entfernt bietet der Golf Club Leuk einen schönen 18-Loch-Golfplatz mit Blick auf das Rhonetal und die umliegenden Berge. Der Ort Leuk ist bekannt für seine Thermalquellen, welche man sich nicht netgehen lassen sollte.

Golf Club de Sion

Dieser Golfplatz liegt ungefähr 45 Kilometer von Crans-Montana entfernt und ist bekannt für seine anspruchsvollen Fairways und Greens. Als einer der ältesten Golfclubs der Schweiz – Gründungsjahr 1903 – liegt er wunderschön im Tal und bietet durch ein eher mildes Klima mit etwas Glück Sommergüns das ganze Jahr.

Golf Club de Verbier

Verbier ist zwar nur etwa 70 Kilometer von Crans-Montana entfernt, aber mit dem Auto braucht man mindestens 40 Minuten. Trotzdem sollte man Verbier durch die traumhaften Ausblicke auf die Mont-Blanc-Berggruppe nicht entgehen lassen. Der Golfplatz mit 18 Löchern wurde geschickt in das bergige Gelände integriert, was bedeutet, dass Spieler mit einer Vielzahl von Geländearten und Höhenunterschieden konfrontiert werden. Auf 1.600 Meter fliegen die Golfbälle noch einmal anders :-)

Golf Club de Payerne

Der Golf Club de Payerne liegt etwa 90 Kilometer von Crans-Montana entfernt und bietet einen herausfordernden 18-Loch-Platz in einer ruhigen ländlichen Umgebung.