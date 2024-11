Anfang Oktober fand das Deutschlandfinale der Oman Golf Trophy in Rottbach bei München statt. Der Turnierserie gingen 27 offene Wettkämpfe mit 1.200 Spielern auf neun Golfanlagen voraus. Auf den Anlagen der GolfRange fanden jeweils drei offene Turniere statt und jeder mit Turnierreife konnte mitspielen. Im Dezember geht es für die Finalisten dann in die Hauptstadt Maskat!

Weltfinale der Oman Golf Trophy in Maskat

Die Sieger der Länderwettbewerbe aus sieben Staaten, darunter auch Japan, Indien, Südafrika, Frankreich, Italien und Österreich, treffen sich zum großen Finale in Omans Hauptstadt Maskat. Gerald Stangl, Marketingleiter der Murhof-Gruppe und Initiator der Turnierserie auf den Anlagen der Murhof-Gruppe, zu der auch der Golfplatz in Rottbach gehört, berichtet: „Oman und vor allem die Region Maskat sind ein absolutes Paradies für Golfspieler.

Mit Al Mouj, einem Greg Norman-Platz, La Vie und Ghala gibt es drei 18-Loch-Anlagen in unmittelbarer Nähe. Mit Ras Al Hamra wartet noch ein weiterer abwechslungsreicher und spannender 9-Loch-Platz auf alle Golfspieler. Dazu bietet Maskat mit seinen Sehenswürdigkeiten auch abseits der Fairways und Greens viele Möglichkeiten. Die Sieger der Gesamtwertung dürfen sich auf ein unglaubliches Erlebnis freuen.“

Die Oman Golf Trophy wird in Maskat auf mehreren renommierten Golfplätzen ausgetragen:

Erster Linkscourse im Oman: Al Mouj Golf Club

Der Platz von Al Mouj ist Omans erster Links. Er verläuft entlang eines zwei Kilometer langen Abschnitts unberührter Küste am Golf von Oman mit Ausblick auf das Hajar-Gebirge im Hintergrund. Al Mouj bildet eine Oase aus üppigem Grün, gespickt mit Bunkern, Wasserhindernissen und natürlichen Dünen. Eine Besonderheit des Golf Clubs ist der beleuchtete 9-Loch-Par-3-Platz, der auch eine Runde am Abend ermöglicht. Mit dem Kempinski Hotel Muscat und St. Regis Al Mouj Resort Muscat liegen gleich zwei internationale Luxushotels in unmittelbarer Nähe des Golfplatzes. Der Platz gilt ohnehin als einer der besten Golfplätze auf der Arabischen Halbinsel.

Das sagt die Golf Community: Sie schätzt Al Mouj Golf für seine herausfordernde Gestaltung und die hervorragende Pflege des Platzes. Auf Plattformen wie Leading Courses erhält der Platz eine durchschnittliche Bewertung von 9,1 von 10 Punkten. Besonders hervorgehoben werden die Qualität der Fairways und Grüns sowie die beeindruckende Lage direkt am Meer.

Omans ältester Golfclub: Ghala Golf Club

1971 gegründet wurde hier zuerst auf einem 9-Loch-Sandplatz gespielt bis es zu einem vollständig grasbedeckten 18-Loch-Golfplatz entwickelt hat. Ghala Golf Club hat mittlerweile über 250 Mitglieder – mehr als jeder andere Club im Sultanat. Der ikonische Platz, vom renommierten britischen Golfspieler Bill Logmuir entworfen, liegt eingebettet in ein Wadi und ist von der dramatischen Landschaft des Hajar-Massivs umgeben.

Er erfreut sich aufgrund seiner schmalen Fairways und dem Meerblick großer Beliebtheit. Das kürzlich renovierte Clubhaus bietet einen Panoramablick auf das neunte, 15. und 18. Loch. Zusätzlich zu den Oman National Championships war der Ghala Golf Club in den letzten vier Jahren Gastgeber der MENA-Tour.

Die Golfcommunity bemängelt: Einige Spieler weisen jedoch darauf hin, dass die Nähe zur Autobahn zu Lärmbelästigungen führen kann. Zudem wird gelegentlich das Fehlen von Platzbeschreibungen oder Anzeigen an den Abschlägen thematisiert. Trotz dieser kleineren Kritikpunkte wird er insgesamt als gut gepflegter Platz mit einem interessanten Layout und freundlichem Personal beschrieben. Viele Golfer schätzen die Herausforderung, und empfehlen ihn für eine Runde in Maskat.

La Vie Golf Club mit TopTracer Driving Range

Der 2009 eröffnete La Vie Golf Club (ehemals Muscat Hills Golf & Country Club) verfügt über einen 18-Loch-Golfplatz in bester Lage in Maskat. Die Golfakademie des Clubs nutzt fortschrittlichste Technologien. Der Fokus auf Innovation macht den La Vie Golf Club zu einer beliebten Wahl unter Golfern. Es war der erste Golfplatz in Oman, der eine TopTracer Driving Range einführte. Für Oman-Reisende hat der Club das „Stay&Play“-Konzept eingeführt, das zwei Übernachtungen im JW Marriott Hotel zum Sondertarif inklusive Zugang zum Golfplatz beinhaltet. Greenfee von 100 OMR (ca. 240 Euro) empfindet die Golf Community als teilweise zu viel!

Ras Al Hamra erste beleuchtete Platz

Unweit des Zentrums der omanischen Hauptstadt befindet sich der von Graham Marsh Golf Design entworfene 18-Loch-Golfplatz Ras Al Hamra – der erste, vollständig beleuchtete Platz im Sultanat. Ursprünglich als Sandplatz eröffnet, wurde er zum Rasenplatz umgestaltet und bietet Wüstenflair inmitten der Küstenhügel am Golf von Oman. Aufgrund der geschickt platzierten Abschläge mit großen Doppelgrüns sowie alternativen Standorten entsteht ein Par-71-Layout mit einer Länge von 4.900 bis 5.900 Metern.

Graham Marsh Golf Design ist besonders bei Golfern beliebt, die Wert auf naturnahe, strategisch anspruchsvolle Plätze legen. Die Golfplätze des Designers gelten als erstklassig gepflegt und bieten ein anspruchsvolles, aber faires Spielerlebnis. Das Unternehmen legt zunehmend Wert auf umweltfreundliche Bau- und Pflegekonzepte und berücksichtigt bei neuen Projekten ökologische Aspekte.

Weitere bekannte Golfplätze von Graham Marsh Golf Design

The Vines Resort & Country Club in Australien

Terrey Hills Golf & Country Club in Sydney

Jumeirah Golf Estates (Earth Course) in Dubai, wo auch die DP World Tour Championship stattfindet

Secret Valley Golf Club in Zypern

Concept Golf durch Jebel Sifah

Fast eine Autostunde südöstlich von Maskat liegt der vom Golf-Luxus-Experten Troon betriebene 9-Loch-Platz von Jebel Sifah. Conceptionell ist die Nutzung des 9-Loch-Platzes als 18 Loch Platz möglich! Durch Verwendung zweiter Pin-Flags hat man schnell einen Par 72 Platz.

Entworfen vom Golfplatzarchitekten Peter Harradine und zwischen natürlichen Wadis mit strategisch platzierten Bunkern gelegen, ist der Platz aufgrund seines anspruchsvollen Designs ideal für erfahrene Golfer geeignet, die das Besondere suchen. Von den erhöhten Abschlägen haben Golfer das Meer und die Berglandschaft fest im Blick. Nach dem Spiel lohnt ein Besuch des lokalen Jachthafen mit seinen vielen Restaurants.

Peter Harradine ist zwar britischer Staatsbürger und wurde in Deutschland geboren, jedoch hat sein renommiertes Golfplatz-Designunternehmen seinen Sitz in der Schweiz. Sein Unternehmen hat in der Schweiz, aber auch international, zahlreiche Golfplätze gestaltet, insbesondere im Nahen Osten und in Europa. Zum Beispiel Bad Ragaz kennen ja viele von uns bereits, liegt er nicht so weit von München!