Während in Deutschland im Winter Kälte und Nässe dominiert, bietet Marrakesch Golfern eine verlockende Alternative, die auch in der kälteren Jahreszeit auf ihr Golfspiel nicht verzichten möchten. In dieser pulsierenden Stadt am Fuße des Atlasgebirges locken nicht nur milde Temperaturen, sondern auch attraktive Golfanlagen, die unter königlicher Förderung entstanden sind. Golfen Marrakesch: Erleben Sie erstklassige Golfplätze inmitten der exotischen Kulisse der Roten Stadt!

Mit königlicher Mission: 45 Golfanlagen, die Geschichte schreiben

Golf hat in eine lange Tradition in Marokko. Zu verdanken hat das Land dies seinem verstorbenen König Hassan II, Namensgeber des oben erwähnten Tour-Events. Er war ein leidenschaftlicher Golfer und hat sich sogar einen eigenen Platz neben dem Palast anlegen lassen. Golfer sind deshalb gern gesehene Gäste in Marokko, wo es zwar Jahrhunderte alte Traditionen gibt, die Bewohner sich vor allem in den Großstädten aber weltoffen zeigen. Nicht umsonst gilt das Land als eines der sichersten, liberalsten und am westlichsten Orientierten in der arabischen Welt.

Marokko verfügt über rund 45 Golfanlagen, großartige Kultur, Casinos, hervorragende Hotels und die berühmten Souks, Märkte, die man unbedingt gesehen haben sollte. Zu den bekanntesten und sehenswertesten Anlagen – immer mit erstklassigen Hotels in der Nähe gehören:

Der Royal Palm GC und der Assoufid GC in Marrakesch. Der Tazegzout Course und Le Golf du Soleil in Agadir. Außerdem der Mazagan GC und Royal Golf Mohammedia in Casablanca.

Die Landessprache ist Arabisch, Tamazight (Berberisch) sowie Französisch. Englisch wird jedoch in so gut wie allen größeren Hotels und Golfclubs gesprochen.

Ideales Klima für Wintergolf

Mit Temperaturen zwischen 18 und 26 Grad Celsius bietet Marrakesch in den Wintermonaten (Oktober – Mai) perfekte Bedingungen für Golfer und angenehme Voraussetzungen für entspannte Stunden auf dem Fairway.

Golfen Marrkesch: Golfplätze auf Weltklasseniveau in Marokko

Marrakesch hat sich in den letzten Jahren zu einem Mekka für Golfer entwickelt. Dank der Förderung durch König Mohammed VI. finden sich hier Championship-Plätze, die höchsten Standards entsprechen:

Assoufid Golf Club: Dieser preisgekrönte Platz harmoniert mit der Wüstenlandschaft und bietet spektakuläre Aussichten auf das Atlasgebirge. Anspruchsvolle Löcher und die natürliche Schönheit machen ihn unvergesslich.

Al Maaden Golf Resort: Ein Par-72-Platz, der klassische Elemente mit moderner Architektur vereint. Umgeben von Olivenhainen und Wasserhindernissen, ist dieser Platz ideal für strategisch denkende Spieler.

Royal Palm Golf & Country Club: Dieser luxuriöse Golfclub besticht durch exzellenten Service und gepflegte Fairways. Ein Design von Cabell B. Robinson sorgt hier für Eleganz und Ruhe.

Amelkis Golf Club: Mit 27 Löchern und herausfordernden Wasserhindernissen bietet dieser Platz Abwechslung und marokkanischen Charme.

Royal Golf Marrakesch – Ein geschichtsträchtiger Ort

Der Royal Golf Marrakesch, der zweitälteste Platz Marokkos, eröffnet 1927, ist ein Favorit des verstorbenen Königs Hassan II. Dank der außergewöhnlichen Vegetation und 15.000 Bäumen bietet dieser Platz eine unvergleichliche Atmosphäre. Persönlichkeiten wie Winston Churchill und Präsident Eisenhower haben hier bereits gespielt. Heute ist der Platz für seinen Charme und sein ausgezeichnetes Clubhaus bekannt.

Ein Königreich für Golfer

Durch die königliche Förderung verfügen die Golfplätze über erstklassige Infrastruktur. Luxuriöse Clubhäuser, exquisite Gastronomie und moderne Trainingsmöglichkeiten machen Marrakesch zu einem einzigartigen Ziel für anspruchsvolle Golfer. Die Plätze sind zudem für ihre Umweltfreundlichkeit bekannt – ein Zeichen für die nachhaltige Ausrichtung des Golfmarktes in Marokko.

–> Marrakesch Tipp für Golfer: Luxushotel Amanjena der Aman Resorts

Marrakesch: Das perfekte Golfreiseziel im Winter

Für Golfer, die dem kalten Winter entfliehen wollen, ist Marrakesch die ideale Wahl. Die Kombination aus mildem Klima, königlicher Golfkultur und einer Vielzahl an Weltklasse-Plätzen verbindet das Golfspiel mit dem Flair des Orients. Heute ist Marrakesch dank vieler erstklassiger neuer Anlagen, guter Erreichbarkeit und verträglicher Preise zu einem beliebten Golfreiseziel geworden.

Das abwechslungsreiche Angebot ist gross und umfasst viele Hotels mit ausgezeichnetem Service. Abgerundet wird der Aufenthalt durch die Kultur, die Gastfreundschaft und die Küche Marokkos – ein Erlebnis, das weit über den Sport hinausgeht.

