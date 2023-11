Rund sieben Flugstunden von Deutschland entfernt, vermutet man im Südosten der Arabischen Halbinsel keine vier Golfplätze. Bereits 1969 wurde in der Hauptstadt Maskat Oman auf 18 Meisterschaftslöcher Golf gespielt. Greg Norman und Peter Harradine designten jeweils einen der drei neueren Courses, welche alle ca. zehn bis 15 Auto-Minuten auseinander liegen. Beim traditionellen Golfturnier vom Münchner Reiseveranstalter Designreisen (2023 im Golfclub Eichenheim in Kitzbühel) wurde uns der Oman als neues Reiseziel für Golfer vorgestellt.

Reiseland mit mega Naturkulisse

Bis zu 3.000 Meter hohe Gipfel, kilometerlange Strände und Küsten mit schroffen Klippen – der Oman ist ein Land in Vorderasien, das sich auf der südöstlichen Arabischen Halbinsel befindet. Mit etwa 309.500 Quadratkilometer zählt es in dieser Region zu einen der großen Länder. Keiner vermutet hier ca. sieben Flugstunden von Deutschland eine tolle Golfdestination. Vor bereits 30 Jahren hat sich das Land dem Tourismus geöffnet und seit über 50 Jahren wird hier Golf gespielt.

Der Handelsaustausch des Sultanats reicht durch seine Lage an der Kreuzung der Schifffahrtswege zwischen Asien, Ostafrika und Europa bis ins dritte Jahrhundert vor Christus zurück. Die Beduinen bewahren die Karawanentraditionen mit dem Transport von Gewürzen, Datteln und Weihrauch. Die Küche – ein Mix aus arabisch, persich und indisch – dürfte zur herkömmlichen Club-Gastro eine willkommene Abwechslung sein.

Vier Golfplätze, einer davon seit 1969

Das Land verfügt über vier außergewöhnliche 18-Loch-Meisterschaftsplätze: Muscat Hills Golf & Country Club, Almouj Golf (von Greg Norman entworfen und an der Küste mit Blick auf den Golf von Oman gelegen). Ghala Valley Golf Course und Ras Al Hamra Golf Club (ältester Golfclub in Maskat Oman). Sowie Jebel Sifah Golf, ein 9-Loch-Platz.

Oman hat seit der Entdeckung von Öl in den 1940er und 1950er Jahren an wirtschaftlicher und strategischer Bedeutung gewonnen. Seit den späten 1960er Jahren wird das schwarze Gold erfolgreich gefördert. Öl und Gas machen noch den größten Teil der Einnahmen des Landes aus. Da die Ressourcen begrenzt sind, betreibt der Staat eine aktive Politik der wirtschaftlichen Diversifizierung. Die Einnahmen aus dem Öl wurden zum Aufbau einer modernen Infrastruktur (u.a. kostenlose Gesundheitsversorgung) und zur Entwicklung von alternativen Industriezweigen verwendet. Das Öl war auch der Grund für die erste Golfplatz-Eröffnung 1969.

Denn der Ras Al Hamra Golf Club wurde von der Petroleum Development Oman (PDO) gebaut. Der Bau war ein Teil der Bemühungen der PDO, die Lebensqualität der ausländischen Mitarbeiter zu verbessern. Deshalb die unmittelbare Nähe zur Hauptstadt des Omans.

Beste Reisezeit für Golfer für Muskat Oman

Die beste Reisezeit für Golfer, wo auch die Plätze spannende Panoramen bieten, ist von Oktober bis April. Viele Hotels (u.a. The Chedi Muscat) offerieren besondere ‚Stay & Golf“-Arrangements. Monsumzeit ist im Sommer und für Golfer nicht so geeignet. Der von Greg Norman entworfene 18-Loch Golfplatz Almouj Golf im gleichnamigen Viertel Maskats direkt am Meer bietet einen hohen Standard. Auf einem beleuchteten 9-Loch-Par-3-Platz kann auch in der Dunkelheit abgeschlagen werden. Mehr zu Land und Leute hier!

Wir selbst waren noch nicht vor Ort, aber Karl May war bis zu seinem 66 Lebensjahr auch noch nicht in Amerika als er von 1842 bis 1893 seine Abenteuerromane über Winnetour und ‚Old Surehand‘ verfasste. Die Erzählungen der Reiseagentin haben uns einfach inspiriert.