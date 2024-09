Die besten Golfcourses aus dem MENA Ranking

Das Golf World MENA Top 100 Rankings bewertet die besten Golfplätze in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA). Die Abkürzung MENA steht für Middle East and North Africa (Naher Osten und Nordafrika). Sie wird häufig verwendet, um die Länder dieser geografischen Region zusammenzufassen, die sowohl den Nahen Osten (z.B. Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate) als auch Nordafrika (z.B. Ägypten, Marokko) umfasst. Was auffällt: Fast nur Golfplätze in Dubai führen das Ranking an!

Golf World MENA Top 100 Rankings:

Yas Links (Abu Dhabi) Emirates Golf Club, Majlis Course (Dubai) Jumeirah Golf Estates, Earth Course (Dubai) Saadiyat Beach Golf Club (Abu Dhabi) Dubai Creek Golf & Yacht Club (Dubai) Jumeirah Golf Estates, Fire Course (Dubai) Emirates Golf Club, Faldo Course (Dubai) Yas Acres (Abu Dhabi) – (bester 9-Loch-Golfcourse) Royal Greens Golf & Country Club (Saudi Arabia) The Els Club (Dubai) Al Zorah Golf Club (Ajman) Al Mouj Golf (Oman) Doha Golf Club (Qatar) Al Hamra Golf Club (Ras Al Khaimah) Dirab Golf & Country Club (Saudi Arabia)

In dieser neuesten Rangliste von Golf World ist der Majlis Course des Emirates Golf Club von Platz 9 auf Platz 3 aufgestiegen. Der Earth Course des Jumeirah Golf Estates ist von Platz 14 auf Platz 7 gesprungen. Der Saadiyat Beach Golf Club und der Dubai Creek Golf and Yacht Club haben ebenfalls Fortschritte gemacht und stehen nun auf Platz 10 bzw. Platz 11. Yas Acres Golf and Country Club, ein Neuzugang in den Rankings, debütiert auf Platz 53 und hat sich den Titel des bestbewerteten 9-Loch-Platzes in der MENA-Region verdient.

Dubai Golf und Viya Golf Vorbereitung auf DP World Tour-Events

Zunächst wird Yas Links Gastgeber der Abu Dhabi HSBC Championship sein, dem ersten Event der DP World Tour’s zweiteiliger Playoff-Serie. Danach wird der Earth Course des Jumeirah Golf Estates das Saisonfinale der DP World Tour Championship erleben, bevor die Tour im Januar mit dem Hero Dubai Desert Classic im Emirates Golf Club auf dem Majlis Course in die UAE zurückkehrt.